Samsung T5 Evo Draagbare SSD-pryse: 'n welkome verrassing

Terwyl die Samsung T5 Evo draagbare SSD's nog hul debuut in die Amerikaanse mark moet maak, het onlangse kleinhandelbeskikbaarheid in China 'n aangename verrassing onthul: aansienlik laer pryse as wat oorspronklik verwag is. Die 8TB-model, met 'n voorgestelde MSRP van $649, is te koop by China se jd.com gesien vir die ekwivalent van ongeveer $500. Hierdie verskil in pryse het ons hoop vir meer beursie-vriendelike opsies wanneer hierdie SSD's beskikbaar word in die staat.

Nadat die MSRP's en China-pryse vir die Samsung T5 Evo-reeks vergelyk is, is dit belangrik om daarop te let dat hierdie omgeskakelde pryse dalk nie direk weerspieël wat ons kan verwag vir Amerikaanse kleinhandelbeskikbaarheid nie. Hulle bied egter 'n nuttige maatstaf vir vergelyking. Daarbenewens, met die voortgesette Swart Vrydag-verkope, is dit redelik om te spekuleer dat die pryse moontlik nog verder kan daal.

'n Interessante punt van vergelyking is die Samsung 990 Pro 4TB, wat met 'n MSRP van $354.99 bekendgestel is. Tans is hierdie SSD beskikbaar op Amazon vir slegs $249.99, wat 'n beduidende gaping tussen voorgestelde en werklike pryse illustreer. Gegewe hierdie tendens, is dit aanneemlik om 'n soortgelyke prysverlaging vir die Samsung T5 Evo 8TB te verwag, wat dit moontlik tot ongeveer $445 kan afbring eerder as die aanvanklike $650.

Dit is duidelik dat die voorgestelde MSRP's vir die Samsung T5 Evo-reeks nie gesinchroniseer is nie, veral in vergelyking met 'n hoër vlak draagbare SSD's van Samsung se eie reeks. Byvoorbeeld, die Samsung SSD T7 2TB, wat vinniger werkverrigting bied, kan reeds vir ongeveer $135 gekoop word. Die robuuste IP65-gegradeerde Samsung T7 Shield 2TB is selfs meer bekostigbaar teen ongeveer $120, met die 4TB-model teen $200. Hierdie alternatiewe, toegerus met TLC NAND, presteer beter as die T5 Evo wat spoed en algehele meerderwaardigheid betref.

Hierdie voorbeelde, saam met ander, toon dat Samsung en sy kleinhandelvennote sal sukkel om die hef van premiumpryse vir laervlak-komponente te regverdig. Terwyl die T5 Evo-reeks met die voordeel spog om 8 TB berging in 'n kompakte en gerieflike toestel te bied, sal dit 'n balans tussen prys en werkverrigting moet vind om verbruikers te lok.

FAQ

V: Kan ons verwag dat die Samsung T5 Evo draagbare SSD's dieselfde geprys sal word in die VSA as wat hulle in China is?

A: Die pryse wat in China waargeneem word, is nie noodwendig 'n aanduiding van wat ons in die VSA kan verwag nie. Hulle bied egter 'n verwysingspunt vir potensiële prysvergelykings.

V: Is daar enige deurlopende aanbiedings of afslag vir draagbare SSD's, spesifiek die Samsung T5 Evo-reeks?

A: Tydens Black Friday-verkope is dit algemeen om afslag op verskeie elektroniese produkte te vind, insluitend draagbare SSD's. Dit is die moeite werd om dop te hou vir enige transaksies wat die pryse van die Samsung T5 Evo-reeks verder kan verlaag.

V: Watter voordele het die Samsung T5 Evo-reeks bo ander draagbare SSD's in die mark?

A: Die belangrikste voordeel van die Samsung T5 Evo-reeks is sy groot bergingskapasiteit. Die 8TB-model bied genoeg spasie in 'n kompakte en draagbare vormfaktor, wat voorsiening maak vir gebruikers wat uitgebreide bergingsvermoëns benodig.