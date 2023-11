Samsung stel revolusionêre KI-model bekend om verbruikerservarings te verbeter

Samsung het sy baanbrekende generatiewe KI-model, bekend as Samsung Gauss, by die jaarlikse Samsung KI-forum onthul. Hierdie innoverende model, genoem ter ere van die wiskundige Carl Friedrich Gauss, het ten doel om die krag van KI te benut om die lewens van globale verbruikers te verbeter. Die Gauss-model, wat deur Samsung Research ontwikkel is, word aanvanklik gebruik om werknemersproduktiwiteit binne die maatskappy te verbeter, met planne om sy toepassing na verskeie produkfunksionaliteite in die toekoms uit te brei.

Bestaan ​​uit drie komponente – Samsung Gauss Language, Samsung Gauss Code en Samsung Gauss Image – hierdie veelsydige KI-model het die potensiaal om verskeie aspekte van ons daaglikse lewens te revolusioneer. Die Taalkomponent dien as 'n generatiewe taalmodel, wat werkdoeltreffendheid bevorder deur te help met take soos e-possamestelling, dokumentopsomming en vertaling. Dit het ook die vermoë om verbruikerservarings te verbeter deur slimmer toestelbeheer, beide op die wolk en op die toestel, moontlik te maak.

Die Kode-komponent bevat 'n koderingsassistent genaamd "kode", wat interne sagteware-ontwikkeling vir maatskappye stroomlyn. Ontwikkelaars kan voordeel trek uit 'n interaktiewe koppelvlak wat kodebeskrywing en toetsgevalgenerering ondersteun, wat die koderingsproses meer doeltreffend en intuïtief maak.

Op die gebied van visuele inhoud genereer en redigeer die Beeld-komponent van Samsung Gauss moeiteloos beelde. Die vermoëns daarvan sluit stylveranderinge, toevoegings en die omskakeling van lae-resolusie-beelde na hoë-resolusie in, wat naatlose en veelsydige visuele inhoudmanipulasie moontlik maak.

Privaatheid en sekuriteit is van uiterste belang vir Samsung. Die maatskappy beklemtoon dat hierdie modelle op die toestel gebruik kan word, wat die beskerming van verbruikers se private inligting verseker. Daarbenewens het Samsung 'n AI Red-span gestig wat toegewy is om sekuriteit- en privaatheidskwessies deur die KI-implementeringsproses deeglik te ondersoek.

Met Samsung Gauss word die grense van KI verder geskuif, wat belowe om verbruikerservarings te verbeter en die manier waarop ons met tegnologie omgaan, 'n rewolusie te verander.

FAQ

Wat is Samsung Gauss?

Samsung Gauss is 'n generatiewe KI-model wat deur Samsung Research ontwikkel is. Dit is ontwerp om verbruikerservarings te verbeter en produktiwiteit in verskeie domeine te verbeter.

Wat is die komponente van Samsung Gauss?

Samsung Gauss bestaan ​​uit drie komponente - Samsung Gauss Language, Samsung Gauss Code en Samsung Gauss Image.

Hoe werk die taalkomponent van Samsung Gauss?

Die Taalkomponent dien as 'n generatiewe taalmodel en help met take soos e-possamestelling, dokumentopsomming en vertaling. Dit maak ook slimmer toestelbeheer moontlik vir verbeterde verbruikerservarings.

Wat is die kode-komponent van Samsung Gauss?

Die Kode-komponent bevat 'n koderingsassistent genaamd "kode" wat sagteware-ontwikkeling vir maatskappye stroomlyn. Dit bied 'n interaktiewe koppelvlak vir kodebeskrywing en toetsgevalgenerering.

Wat doen die beeldkomponent van Samsung Gauss?

Die Beeld-komponent genereer en redigeer moeiteloos beelde, wat stylveranderings, byvoegings en die omskakeling van lae-resolusie-beelde na hoë-resolusie moontlik maak.

Hoe verseker Samsung privaatheid en sekuriteit met Samsung Gauss?

Samsung beklemtoon die gebruik van toepassings op die toestel om verbruikers se private inligting te beskerm. Die maatskappy het ook 'n AI Red-span wat toegewy is om privaatheid- en sekuriteitkwessies regdeur die KI-implementeringsproses aan te spreek.