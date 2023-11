Samsung TV Plus brei inhoudaanbod uit en verbeter gebruikerservaring

Samsung Electronics America bring opwindende nuwe titels, kanale en produkkenmerke na Samsung TV Plus, sy gratis stroomdiens beskikbaar op Samsung Smart TV's, Galaxy-toestelle, Smart Monitors, Family Hub-yskaste en die web. Met 'n teenwoordigheid in 24 lande en bereik van 535 miljoen toestelle wêreldwyd, het Samsung TV Plus een van die voorste FAST/AVoD-dienste geword sedert die bekendstelling in 2015.

In reaksie op verhoogde gebruikersvraag, stel Samsung TV Plus produkopdatering 5.2 bekend, wat daarop gemik is om inhoudontdekking te verbeter en 'n naatlose gebruikerservaring te bied. Die opdatering sluit 'n toegewyde kinderervaring in, wat toegang bied tot meer as 20 gesinsveilige kanale, kinderprogramme en op-aanvraag-flieks. Gewilde kinderinhoud soos Blippi, Barney and Friends, Baby Einstein, Teletubbies, en meer sal vertoon word, wat die vermaakbehoeftes van jong kykers bevredig. Boonop sal 'n nuwe musiekbestemming geskep word wat meer as 200 snitlyste en 40+ kanale van vennote Vevo, XITE en Stingray bied. Gebruikers kan 'n wye verskeidenheid musiekgenres geniet en snitlyste verken wat toegewy is aan spesifieke dekades, genres en kunstenaars soos Beyonce, Ariana Grande en The Rolling Stones.

Samsung TV Plus brei ook sy aanbod van spogflieks en premium-inhoud uit. Met die toevoeging van nuwe kanale soos Movie Hub West, Movie Hub Action en Movie Hub Holidays, sal kykers toegang hê tot duisende regstreekse en op aanvraag-flieks, insluitend gewilde titels soos Bridget Jones's Diary, Collateral, Cruel Intentions en The Maak Locker seer. Verder bied Samsung TV Plus nou 'n uitgebreide reeks globale, nasionale en plaaslike nuuskanale, insluitend ABC, CBS, FOX, NBC, Bloomberg TV+, Sky News, Scripps News, en meer.

Soos die vakansieseisoen nader kom, sal Samsung TV Plus die perfekte bestemming vir seisoenale vermaak wees. Gebruikers kan vakansie-tema films geniet, soos eliz NaviDAD met Mario Lopez, sowel as feestelike musiekvideo-snitlyste en die kristalhelder vertoning van die Fireplace 4K-kanaal.

Om toeganklikheid te verseker, sal die opdatering en nuwe inhoud aanvanklik vanaf 2019 tot 2023 op Samsung Smart TV-modelle beskikbaar wees, met 'n ontplooiing na bykomende Smart TV-modelle en Galaxy-mobiele toestelle wat vir later vanjaar tot vroeg in 2024 beplan word.

Algemene vrae

1. Wat is Samsung TV Plus?

Samsung TV Plus is 'n gratis stromingsdiens wat deur Samsung Electronics America aangebied word. Dit bied toegang tot 'n wye reeks kanale, insluitend nuus, sport, vermaak, musiek en meer.

2. Hoe kry ek toegang tot Samsung TV Plus?

Jy kan toegang tot Samsung TV Plus kry op Samsung Smart TV's, Galaxy-toestelle, Smart Monitors, Family Hub-yskaste en die web.

3. Wat is ingesluit in die produkopdatering 5.2?

Produkopdatering 5.2 bevat verbeterings aan inhoudontdekking, 'n toegewyde kinderervaring met gesinsveilige kanale en programme, 'n nuwe musiekbestemming met snitlyste en kanale van Vevo, XITE en Stingray, uitgebreide fliekaanbiedings en 'n omvattende nuusreeks.

4. Sal die nuwe inhoud op alle toestelle beskikbaar wees?

Die produkopdatering en nuwe titels sal aanvanklik vanaf 2019 tot 2023 op Samsung Smart TV-modelle beskikbaar wees. Ontplooiing na bykomende Smart TV-modelle en Galaxy-mobiele toestelle word later vanjaar tot vroeg in 2024 verwag.

Bronne:

– samsung.com