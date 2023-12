Samsung stel nuwe speletjiemonitors bekend met vinniger herlaaitempo

Samsung, bekend vir sy nuutste OLED-spelmonitors, neem 'n ander benadering met sy jongste vrystellings. In plaas daarvan om net op reuse, super-ultrawye skerms met hoë prysetikette te fokus, onthul die maatskappy kleiner en meer toeganklike ontwerpe. Hierdie nuwe monitors sluit 'n 31.5-duim 4K-model en 'n 27-duim QHD-model in, wat in die komende jaar op die mark gaan kom.

Alhoewel die kleiner groottes 'n kompromie met spelkenmerke kan voorstel, het Samsung verseker dat hierdie nuwe monitors nie op werkverrigting spaar nie. Die Quantum Dot-panele, ondanks die gebrek aan 'n geboë skerm en uitgebreide staanplekke soos die Odyssey-reeks, spog met indrukwekkende verversingstempo's van tot 360Hz. Hierdie inligting is onthul deur 'n vertaalde promosieplasing op Samsung se amptelike Weibo-rekening, soos gerapporteer deur WCCFTech.

Die kombinasie van 'n kleiner grootte en vinniger verversingstempo kan hierdie monitors veral aantreklik maak vir esport-entoesiaste, veral die 27-duim 1440p-variant. Alhoewel OLED-skerms uitstekende lewenskragtigheid en kontras bied, het mededingende gamers tipies die spoed van VA- en IPS-panele verkies, waarvan sommige verversingstempo's van meer as 500Hz op gevorderde skerms kan bereik.

Wat pryse betref, het Samsung nog geen besonderhede bekend gemaak nie. Daar word egter gehoop dat die kleiner paneelgroottes met een of ander vorm van afslag sal kom, aangesien OLED-monitors onder die prysklas van $800 moeilik is om te vind. Alhoewel Samsung dalk nie die mees mededingende pryse in die mark bied nie, word verwag dat hierdie nuwe monitors meer bekostigbaar sal wees as die huidige OLED ultrawye opsies wat beskikbaar is.

Met hierdie nuwe vrystellings poog Samsung om voorsiening te maak vir 'n groter verskeidenheid spelers deur kleiner monitors te voorsien sonder om op prestasie in te boet. Deur vinniger verversingskoerse aan te bied, hoop die maatskappy om e-sportspelers te lok wat spoed en responsiwiteit in hul spelervaring prioritiseer.