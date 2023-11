Samsung S90C QD-OLED TV: volgende vlak onderdompeling vir spelers en fliek-entoesiaste

Samsung het sy nuutste innovasie bekendgestel, die S90C QD-OLED TV, wat beloof om 'n rewolusie teweeg te bring in die manier waarop gamers en fliek-entoesiaste hul gunsteling-inhoud ervaar. Met 'n gevorderde Quantum Dot OLED-skerm, bied hierdie voorpunt-televisie 'n ware filmwonder.

Die S90C QD-OLED TV spog met 'n ongelooflike meesleurende kykervaring, danksy sy lewendige kleure, diep swart kleure en uitsonderlike kontras. Die Quantum Dot-tegnologie verbeter kleurakkuraatheid en bied 'n uitgebreide kleurspektrum, wat lei tot lewensgetroue beeldmateriaal wat flieks, speletjies en TV-programme lewendig maak soos nog nooit tevore nie.

Met 'n hoë verversingsfrekwensie en lae insetvertraging, is die S90C QD-OLED TV pasgemaak vir gamers. Met vinnige reaksietye en gladde bewegingshantering verseker dit dat elke speletjiesessie vry is van afleidende bewegingsvervaging of spookbeelde. Spelers sal die presiese beheer en meeslepende ervaring waardeer wat hierdie televisie na hul gunsteling titels bring.

Fliek-entoesiaste sal ook verheug wees oor die S90C QD-OLED TV se vermoëns. Sy diep swart kleure en oneindige kontrasverhouding skep 'n ware filmervaring, wat kykers in staat stel om elke detail te sien, selfs in die donkerste tonele. Of jy nou die nuutste lokettreffer kyk of aan 'n klassieke fliekaand by die huis smul, hierdie TV sal jou direk na die aksie neem.

Boonop het die S90C QD-OLED TV 'n slanke en minimalistiese ontwerp wat naatloos met enige binneruim meng. Sy amper-randlose vertoning en ultra-dun profiel bied 'n visueel pragtige middelpunt vir enige sitkamer of onthaalruimte.

Met sy moderne tegnologie en pragtige vertoning stel die Samsung S90C QD-OLED TV 'n nuwe standaard in tuisvermaak. Spelers sowel as fliek-entoesiaste sal die meesleurende ervaring waardeer wat dit lewer, wat elke kyk- en speletjiesessie onvergeetlik maak.

Algemene vrae (FAQ):

V: Wat is QD-OLED-tegnologie?

A: QD-OLED (Quantum Dot OLED) is 'n vertoontegnologie wat die voordele van Quantum Dot- en OLED-tegnologie kombineer. Dit bied uitstekende kleurakkuraatheid, groter kleurspektrum, diep swart en oneindige kontrasverhouding.

V: Ondersteun die S90C QD-OLED TV HDR (High Dynamic Range)?

A: Ja, die S90C QD-OLED TV is HDR-versoenbaar, wat verbeterde helderheid, kleurakkuraatheid en kontras in HDR-inhoud moontlik maak.

V: Ondersteun die S90C QD-OLED TV speelkenmerke?

A: Absoluut! Die S90C QD-OLED TV is ontwerp met gamers in gedagte, en bied 'n hoë verversingsfrekwensie, lae insetvertraging en vinnige reaksietye vir 'n gladde en meeslepende spelervaring.

V: Is die S90C QD-OLED TV versoenbaar met stemassistente?

A: Ja, die S90C QD-OLED TV is toegerus met ingeboude stembeheervermoëns, wat gebruikers in staat stel om hul TV gerieflik te beheer deur stemopdragte te gebruik.

V: Is daar verskillende skermgroottes beskikbaar vir die S90C QD-OLED TV?

A: Samsung bied die S90C QD-OLED TV in verskeie skermgroottes wat wissel van 55 duim tot 85 duim, wat voorsiening maak vir verskillende kamergroottes en kykvoorkeure.