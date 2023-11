Vind die perfekte Android: Pixel 8 Pro vs. Samsung Galaxy S23 Ultra

As dit kom by die vind van die perfekte Android-slimfoon, is die Pixel 8 Pro en die Samsung Galaxy S23 Ultra twee kragstasies wat uitstaan. Terwyl die Pixel Google se vlagskip-toestel is, het die Galaxy sy eie toegewyde groep aanhangers. Kom ons duik in 'n kop-aan-kop-vergelyking om jou te help besluit watter een die beste vir jou is.

grootte sake

Wat die grootte betref, bly die Pixel 8 Pro relatief onveranderd van sy voorganger, wat dit effens kleiner maak as die Galaxy S23 Ultra. Die Galaxy is langer en breër as gevolg van sy blokkeer ontwerp, wat dit groter in die hand laat voel. Dit is ook effens swaarder, wat 'n faktor kan wees om te oorweeg.

Ontwerp en duursaamheid

Albei fone het Gorilla Glass Victus 2-voor- en agterpanele, aluminiumrame met 'n glansafwerking en matte agterpanele. Hulle kan albei weerstaan ​​om vir tot 30 minute op 'n diepte van 1.5 meter in water onder te dompel. Hulle verskil egter in hul vingerafdruklesers. Die Pixel 8 Pro gebruik 'n optiese leser, terwyl die Galaxy S23 Ultra 'n ultrasoniese leser het, wat vinniger is en nie 'n ligbron benodig om jou vingerafdruk te lees nie.

Kleur opsies

Die Pixel 8 Pro bied drie kleuropsies, met die Bay-kleurweg wat besonder aantreklik is. Aan die ander kant bederf die Galaxy S23 Ultra verbruikers met 'n keuse van agt verskillende kleure, wat dit 'n voorsprong gee in terme van verskeidenheid.

Vertoon uitnemendheid

Albei fone spog met indrukwekkende skerms, maar die Pixel 8 Pro se Super Actua-skerm neem die voortou. Dit bied 'n helderheid van 954nits in handmodus, wat die Galaxy se 831nits oortref. Boonop het die Pixel 'n meer aanpasbare verversingsfrekwensie, terwyl die Galaxy se gedrag in hierdie verband minder deursigtig is.

Battery en laai

Alhoewel die Pixel 8 Pro en die Galaxy S23 Ultra soortgelyke batterykapasiteit en hoë-resolusie-skerms het, is die Galaxy geneig om in die algemeen beter batterylewe te lewer. Die Galaxy wen ook in terme van vinnige laai, met 'n 45W-gradering in vergelyking met die Pixel se 30W. Om die Galaxy van 0% tot 100% te laai, neem minder as 'n uur, terwyl die Pixel 1 uur en 23 minute benodig.

Luidsprekerkwaliteit

Albei fone het soortgelyke luidsprekeropstellings en lewer gebalanseerde klank oor die frekwensiereeks. Die Galaxy S23 Ultra verbeter egter die Pixel 8 Pro in terme van hardheid, en behaal 'baie goed' in vergelyking met die Pixel se 'Goed'-telling.

Prestasie en berging

Die Galaxy S23 Ultra word aangedryf deur die Snapdragon 8 Gen 2, terwyl die Pixel 8 Pro Google se intern-ontwerpte Tensor G3-skyfiestel bevat. Die Galaxy bied 'n basismodel met 8 GB RAM en 256 GB berging, terwyl die Pixel 8 Pro begin by 128 GB berging, maar spog met 12 GB RAM oor alle modelle.

In maatstaftellings presteer albei fone bewonderenswaardig, maar dit kom uiteindelik neer op persoonlike voorkeur en spesifieke vereistes.

FAQ

1. Watter foon het 'n beter skerm?

Die Pixel 8 Pro het 'n meer indrukwekkende skerm met hoër helderheidsvlakke in vergelyking met die Samsung Galaxy S23 Ultra.

2. Watter foon het beter batterylewe?

Die Samsung Galaxy S23 Ultra bied oor die algemeen beter batterylewe in vergelyking met die Pixel 8 Pro.

3. Ondersteun die Pixel 8 Pro draadlose laai?

Ja, die Pixel 8 Pro ondersteun draadlose laai tot 23W met die Google Pixel Stand.

4. Watter foon het beter luidsprekers?

Terwyl albei fone gebalanseerde klank lewer, het die Galaxy S23 Ultra effens harder luidsprekers in vergelyking met die Pixel 8 Pro.

5. Watter foon het beter werkverrigting?

Albei fone presteer goed, maar die Samsung Galaxy S23 Ultra het die Snapdragon 8 Gen 2-skyfie, terwyl die Pixel 8 Pro Google se intern-ontwerpte Tensor G3-skyfiestel gebruik. Die keuse hang uiteindelik af van persoonlike voorkeur en spesifieke behoeftes.