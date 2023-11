OpenAI Board Shake-Up: Altman se skuif na Microsoft hang in die balans

In 'n wending van gebeure is Sam Altman se verwagte oorgang na Microsoft na sy onverwagte afdanking van OpenAI dalk nie 'n uitgemaakte saak nie. Bronne na aan die saak onthul dat Altman en medestigter Greg Brockman oop is vir die idee om terug te keer na OpenAI as die raadslede wat hul posisies beëindig het, opsy tree. Hierdie onthulling kom te midde van 'n uittog van OpenAI-werknemers, insluitend raadslid en hoofwetenskaplike Ilya Sutskever, wat aanvanklik Altman se verwydering ondersteun het. Die verhoogde druk op die direksie het tot groter onsekerheid gelei, met net twee uit die oorblywende drie lede wat hul standpunt moet verander vir Altman se potensiële heraanstelling.

Terwyl Altman onlangs op sosiale media gesê het dat "ons almal op een of ander manier gaan saamwerk," wat 'n voortdurende stryd aandui, dui bronne aan dat Altman, Brockman en die maatskappy se beleggers 'n grasieuse uitgang vir die huidige direksie ondersoek. Een bron beskryf Microsoft se huuraankondiging as 'n tydelike "besitpatroon", en let daarop dat die resolusie nodig was voor die opening van die aandelemark. Beide Altman en Microsoft bly egter daartoe verbind om kontinuïteit van bedrywighede vir vennote en kliënte van OpenAI te verseker.

Die interne magstryd binne OpenAI was meedoënloos sedert Altman se skielike afdanking, met die meerderheid van die werknemers wat die huidige drieman-direksie teenstaan. In 'n beduidende ontwikkeling het Sutskever, wat voorheen 'n deurslaggewende rol in Altman se verwydering gespeel het, hom nou by die uitgesette medestigter geskaar. Sutskever se flip is weerspieël in 'n ope brief aan die direksie, onderteken deur die meerderheid van die maatskappy, waarin gevra word vir hul bedanking en Altman se heraanstelling.

Intussen het OpenAI-werknemers sosiale media gebruik om die publiek te verseker dat hulle aktief werk om diensstabiliteit te handhaaf en die maatskappy glad aan die gang te hou tydens die voortdurende direksiedruk. Die oorblywende raadslede by OpenAI sluit in Adam D'Angelo, HUB van Quora, Tasha McCauley, voormalige HUB van GeoSim Systems, en Helen Toner, die direkteur van strategie by Georgetown se Sentrum vir Sekuriteit en Opkomende Tegnologie.

Soos die situasie ontvou, bly die toekoms van Altman se skuif na Microsoft onseker. Die potensiële terugkeer van Altman en Brockman na OpenAI hang af van die direksie se bereidwilligheid om opsy te tree, en onderhandelinge gaan voort agter die skerms om 'n oplossing te vind wat alle betrokke partye tevrede stel.

