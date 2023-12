Salesforce onthul nuwe Chicago-kantoortoring as verbintenis tot werknemers en gemeenskap

Salesforce het sy nuwe hoofkwartier by Salesforce Tower Chicago in Wolf Point onthul, wat sy verbintenis tot werknemers en die plaaslike gemeenskap uitdruk. Die kantoor van 360,000 14 vierkante voet wat oor XNUMX verdiepings versprei is, weerspieël Salesforce se kultuur en waardes, wat werknemersvoorkeure en -welstand vooropstel. In reaksie op die lesse wat tydens die pandemie geleer is, maak die nuwe ruimte weg met hoekkantore vir topbestuurders en sluit in plaas daarvan werknemersbyeenkomsareas, biblioteekhoekies en "bewustheidskamers" vir meditasie en ontsnapping van tegnologie in.

Salesforce stop nie by kantooraanlegte nie, maar het "groen kolomme" ingesluit in groen om die buitelewe na binne te bring. Boonop is die twee hoogste besette verdiepings, bekend as die 'Ohana-vloere, ontwerp as 'n werkplek-toevlugsoord gedurende die dag en word huurvry aangebied aan nie-winsgewende organisasies gedurende nagte en naweke. 'Ohana, 'n Hawaiiaanse term wat gesin beteken, is bedoel om gemeenskap en inklusiwiteit buite bloedverwantskap te beklemtoon.

Die maatskappy het die 'Ohana-vloere amptelik geopen tydens 'n seremonie wat burgemeester Brandon Johnson bygewoon het, wat 'n morele hupstoot gegee het aan Chicago-promotors wat kritiek ondervind het oor stygende misdaadsyfers en stadsaalbeleid wat sakesentiment beïnvloed. Salesforce was aktief betrokke by die ondersteuning van die Chicago-gemeenskap, nadat hy reeds $16 miljoen aan plaaslike organisasies geskenk het. Tydens die geleentheid is 'n bykomende geskenk van $1.25 miljoen aangekondig, wat gedeel sal word tussen CASEL en Peer Health Exchange, organisasies wat gefokus is op die geestelike en emosionele welstand van Chicago-studente.

Buigsaamheid is 'n sleutelaspek van Salesforce se benadering, wat werknemers in staat stel om van die huis of ander liggings af te werk soos nodig. Met 2,200 800 werknemers wat aan die Wolf Point-toring toegewys is, besoek ongeveer XNUMX die kantoor op enige gegewe dag. Die nuwe kantoorruimte demonstreer nie net Salesforce se toewyding om 'n uitnodigende en holistiese werksomgewing te skep nie, maar beklemtoon ook die maatskappy se geloof in die opheffing van die gemeenskappe waarin dit bedrywig is.