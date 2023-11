Newegg Black Friday-aanbieding: gradeer u speletjie-rekenaar op met die kragtige RTX 4070 Ti-grafiese kaart

Wil jy jou spelervaring na die volgende vlak neem? Newegg het 'n opwindende Black Friday-ooreenkoms op die MSI Ventus Nvidia RTX 4070 Ti OC grafiese kaart, wat dit teen die laagste prys ooit van slegs $719 bied.

Die RTX 4070 Ti is 'n dier van 'n grafiese kaart, toegerus met 240 Tensor-kerne en 60 straalopsporingkerne, wat ongeëwenaarde werkverrigting vir jou speeltuig lewer. Met 'n 4-nanometer TSMC-proses en 'n indrukwekkende 35.8 miljard transistors, pak hierdie kaart 'n ernstige krag.

Een van die hoogtepunte van die RTX 4070 Ti is sy ongeëwenaarde straalopsporingsvermoëns. Maatstawwe het getoon dat dit beter as sy mededingers van AMD en Intel presteer in terme van straalopsporingsprestasie. NVIDIA se DLSS 3-sagteware, insluitend die nuutste 3.5-opdatering met Ray Reconstruction, verbeter die kwaliteit van straalopsporing in uitgesoekte titels, wat 'n selfs meer meesleurende spelervaring bied.

Wat die spelprestasie betref, stel die RTX 4070 Ti nie teleur nie. In ons omvattende maatstaftoetsing het dit indrukwekkende resultate op ultra-instellings met 4K-resolusie vertoon. Of jy nou uitgestrekte oop wêrelde wil verken, aan intense veelspelergevegte wil deelneem, of visueel pragtige speletjies wil geniet, hierdie grafiese kaart sal jou help om dit met gemak te doen.

Met die Black Friday-ooreenkoms by Newegg, is dit nou die perfekte tyd om jou speletjie-rekenaar op te gradeer of 'n nuwe een te bou. Moenie hierdie geleentheid misloop om die RTX 4070 Ti teen 'n onverbeterlike prys te gryp en jou spelervaring tot nuwe hoogtes te verhef nie.

Vrae:

V: Wat is die belangrikste kenmerke van die MSI Ventus Nvidia RTX 4070 Ti OC grafiese kaart?

A: Die RTX 4070 Ti beskik oor 240 Tensor-kerne, 60 straalspoorkerne, 'n 4-nanometer TSMC-proses en 35.8 miljard transistors.

V: Waarom is straalopsporing belangrik vir gamers?

A: Straalopsporingstegnologie voeg realistiese beligting en refleksies by speletjies, wat die visuele kwaliteit en onderdompeling verbeter.

V: Hoe vergelyk die RTX 4070 Ti met sy mededingers van AMD en Intel?

A: Die RTX 4070 Ti bied uitstekende straalopsporingswerkverrigting in vergelyking met AMD- en Intel-grafiese kaarte.

V: Kan die RTX 4070 Ti speletjies met 4K-resolusie hanteer?

A: Ja, die RTX 4070 Ti presteer bewonderenswaardig teen 4K-resolusie, wat spelers in staat stel om hul gunsteling-titels met pragtige beeldmateriaal te geniet.

V: Waar kan ek hierdie Black Friday-aanbieding vind?

A: Jy kan die transaksie op die Newegg-webwerf vind.