RTE kondig opwindende Oujaarsaandprogram aan wat deur Patrick Kielty aangebied word

RTE maak gereed vir 'n opwindende Oujaarsaandviering met 'n spesiale uitgawe van die ikoniese Late Late Show. In 'n afwyking van tradisie, sal die program vir die eerste keer ooit op 'n Sondag uitgesaai word, wat kykers 'n onvergeetlike aand belowe terwyl hulle 2024 inlui.

Die bekende TV-persoonlikheid Patrick Kielty sal die stuur neem as die gasheer van hierdie einde-van-jaar-extravaganza. Verwag 'n sterbelaaide reeks spesiale gaste wat die Donnybrook-stel pryk, wat bydra tot die feestelike atmosfeer. Kielty, bekend vir sy charisma en vinnige verstand, sal lewendige gesprekke met 'n verskeidenheid bekende gesigte voer.

Volgens die RTE-gids sal die Nuwejaarsaand-spesiale gevul wees met verrassings en baie opwinding, wat dien as 'n afskeid van die vorige jaar. Kykers kan 'n onvergeetlike afstuur na 2023 verwag en 'n hartlike verwelkoming by die nuwe jaar, vol hoop en afwagting.

Hierdie jaar sal die Late Late Show Nuwejaars-spesiaal kop-aan-kop gaan met die Graham Norton-vertoning, wat spog met 'n indrukwekkende gasreeks met sterre soos Emma Stone en Mark Ruffalo. Dit gaan beslis 'n strawwe kompetisie vir kykers se aandag wees, want albei programme ding mee om die titel van die uiteindelike Oujaarsaand-uitsending.

Skakel in op RTE One van 10.15:11.45 tot XNUMX:XNUMX op Oujaarsaand om Patrick Kielty in aksie te vang. Ná sy boeiende gasheertydperk sal hy die aflosstokkie aan Anna Geary oorgee vir die aftelling tot middernag. Moenie hierdie buitengewone aand van vermaak en viering misloop nie, want RTE bring vreugde en opwinding na kykers se huise wêreldwyd.