RTE kondig opwindende Oujaarsaandprogram aan wat deur Patrick Kielty aangebied word

RTE maak gereed vir 'n ongelooflike Oujaarsaandviering met 'n spesiale uitgawe van The Late Late Show. Vanjaar word die ikoniese kletsprogram vir die eerste keer op 'n Sondag uitgesaai, wat 'n nuwe kinkel aan die feestyd bring. Die bekende televisie-aanbieder Patrick Kielty sal aan die spits wees van die program, wat 'n onvergeetlike einde-van-jaar-extravaganza beloof.

Die RTE-gids wat hierdie week vrygestel is, het 'n paar aanloklike besonderhede verskaf oor wat kykers van hierdie spesiale produksie kan verwag. Volgens die beskrywing sal die vertoning gevul wees met sterbelaaide verskynings en verrassings wat gehore gretig sal laat uitsien na die koms van 2024. Patrick Kielty sal lewendige gesprekke voer met 'n draaideur van spesiale gaste, wat 'n vermaaklike en innemende ervaring verseker vir alle.

Terwyl RTE se Nuwejaarsaand spesiale beloof om 'n moet-kyk-geleentheid te wees, sal dit ook strawwe kompetisie van die gewilde Graham Norton-program ondervind. Met gaste soos Emma Stone en Mark Ruffalo, trek die Graham Norton-vertoning alles uit om gehore te boei. Patrick Kielty is egter geen vreemdeling om hoëprofiel-geleenthede aan te bied nie, en hy sal sekerlik sy eie unieke charisma en sjarme na die Oujaarsaand-uitgawe van The Late Late Show bring.

Skakel in op RTE One op Oujaarsaand van 10.15:11.45 tot 2023:2024 vir 'n aand gevul met lag, vermaak en afwagting. Terwyl die horlosie na middernag tik, sal Patrick Kielty die leisels aan Anna Geary oorhandig vir die opwindende aftelling na die Nuwejaar. Moenie hierdie onvergeetlike viering misloop nie, want ons neem afskeid van XNUMX en verwelkom in XNUMX met styl en flair.