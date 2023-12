RTE kondig opwindende Oujaarsaandvertoning met Patrick Kielty aan

RTE maak gereed vir 'n opwindende Oujaarsaand met die aankondiging van 'n skouspelagtige Laat Laat Vertoning spesiale. Deur tradisie te verbreek, sal die ikoniese kletsprogram vir die heel eerste keer op 'n Sondag uitgesaai word en kykers 'n onvergeetlike einde van die jaar beloof. Die bekende aanbieder Patrick Kielty sal die stuur neem en 'n opwindende program aanbied wat om 10.15:XNUMX op Oujaarsaand begin.

Die spesiale produksie, wat in die jongste RTE Guide onthul is, beloof om 'n opspraakwekkende uitspattigheid te wees wat jou op die punt van jou stoel sal hê. ’n Menigte verrassingsgaste van bekendes sal op die Donnybrook-stel pryk, wat bydra tot die feestelike atmosfeer en ’n onvergeetlike ervaring verseker. Terwyl ons die afgelope jaar vaarwel toeroep en in 2024 verwelkom, sal Kielty lewendige gesprekke met sy gaste voer en kykers van vermaak en insig in die wêreld van die sterre voorsien.

Terwyl die Graham Norton-vertoning bekend is vir sy Nuwejaarspesiaal, wat vanjaar prominente figure soos Emma Stone en Mark Ruffalo sal vertoon, sal die Late Late Show dit ongetwyfeld 'n lopie gee vir sy geld. Van 10.15:11.45 tot XNUMX:XNUMX sal Patrick Kielty die verhoog beheer en die gehoor bekoor met sy sjarme en geestigheid. Daarna sal Anna Geary moeiteloos oorneem, wat die aftelling na die Nuwejaar lei.

Laat die Laat Laat-vertoning hierdie Oujaarsaand jou bestemming wees vir ongelooflike vermaak en 'n afskeid van die afgelope jaar soos geen ander nie. Skakel in op RTE One om by Patrick Kielty en 'n sterbelaaide reeks aan te sluit terwyl hulle hierdie Oujaarsaand werklik onvergeetlik maak.