RTE kondig opwindende Nuwejaarsaand-reeks aan met Patrick Kielty

RTE het sy planne vir 'n onvergeetlike Nuwejaarsaand-spesiaal op die Laat Laat-skou bekend gemaak. In 'n afwyking van tradisie sal die ikoniese kletsprogram vir die eerste keer op 'n Sondag uitgesaai word, wat verseker dat gehore tot 2023 vaarwel kan roep en in 2024 in styl kan verwelkom.

Die gewilde TV-aanbieder Patrick Kielty sal die stuur neem as gasheer vir hierdie einde-van-jaar-extravaganza, wat 'n aand vol vermaak en verrassings beloof. Van 10.15:11.45 tot XNUMX:XNUMX op Oujaarsaand, sal Kielty by 'n draaideur van spesiale gaste aansluit, wat verseker dat die sterre van krag sal wees.

Die RTE-gids beskryf die vertoning as die "finale aftelling vir 2023", wat 'n atmosfeer van afwagting en viering skep. Terwyl Kielty sy onderhoude voer en met die spesiale gaste in gesprek tree, kan kykers 'n feestelike atmosfeer en baie bekende gesigte verwag. Die vertoning sal ook dien as 'n afskeid van die afgelope jaar, met 'n vriendelike adieu voordat die nuwe jaar aangepak word.

Vanjaar gaan die Laat Laat-skou se Nuwejaarsaand-spesiale kop aan kop met die Graham Norton-vertoning. Met sy eie reeks sterbelaaide gaste, insluitend Emma Stone en Mark Ruffalo, beloof die Late Late Show egter om 'n onvergeetlike en vermaaklike aand te lewer.

Terwyl die horlosie middernag slaan, sal Kielty die leisels oorgee aan Anna Geary, wat kykers deur die aftelling na die Nuwejaar sal lei. Met hierdie naatlose oorgang kan kykers 'n gladde en opwindende oorgang na 2024 verwag.

Maak seker jy skakel in by die Laat Laat-vertoning op RTE One vir 'n onvergeetlike Oujaarsaand-ervaring. Sluit aan by Patrick Kielty en 'n magdom spesiale gaste terwyl ons die ou jaar groet en met ope arms in die nuwe een verwelkom.