Joan Dangerfield se Hollywood Hills-koshuis: 'n versteekte juweel wat op sy pasmaat wag

Joan Dangerfield se pragtige kontemporêre art deco-woning in die hartjie van Los Angeles het die aandag van eiendom-entoesiaste getrek. Geleë in die gesogte Bird Street-enklave, het hierdie argitektoniese wonder onlangs weer op die mark verskyn met hernieude sjarme. Met 'n vraprys van $17 miljoen, 'n vars perspektief en opgeknapte interieurs, beloof dit 'n ongeëwenaarde leefstyl.

Oorspronklik gekoop deur Joan Dangerfield, die weduwee van komedie-legende Rodney Dangerfield, byna twee dekades gelede vir $6.25 miljoen, die eiendom weerspieël haar kieskeurige smaak en liefde vir moderne ontwerp. Die landgoed bied 'n ruim tweeverdiepingstruktuur met vier slaapkamers, ses badkamers en meer as 5,400 XNUMX vierkante voet leefruimte. Vloer-tot-plafon mure van glas bied asemrowende panoramiese uitsigte, wat strek vanaf die lewendige stadsbeeld van Downtown LA tot die rustige waters van die see en Catalina Island.

So hoekom het hierdie argitektoniese meesterstuk op die mark gebly? Ten spyte van sy vergelykbaar mededingende prys, het die volprysaanbiedinge wat tot dusver ontvang is, ingewikkeldhede meegebring wat potensiële kopers afgeskrik het. Van die vereiste van verkoperfinansiering tot ingewikkelde gebeurlikhede, blyk dit dat dit meer uitdagend was as wat verwag is om die regte pasmaat vir hierdie unieke eiendom te vind.

Tog bied hierdie koshuis meer as net pragtige uitsigte. Toegang via 'n omheinde oprit, is die woning afgesonder agter welige groen, wat privaatheid en rustigheid verseker. 'n Opvallende art deco-geïnspireerde ingang verwelkom besoekers in 'n dubbelhoogte voorportaal, met 'n sirkelvormige dakvenster wat met 'n elegante kandelaar versier is. Die primêre leefarea vertoon 'n sentrale sitkamer met vensters van vloer tot plafon, wat skilderagtige uitsigte binne uitnooi.

Verder spog die koshuis met 'n kaggel-sitkamer wat naatloos oopmaak na 'n oase in die agterplaas met 'n oneindige swembad, spa, vuurput en selfs 'n borsbeeld van Rodney Dangerfield self. 'n Terrazzo-beklede patio en 'n luukse fynproewerskombuis voltooi die aantrekkingskrag en maak dit 'n vermaaklikheidsdroom.

Hierdie eksklusiewe aanbieding word gehou deur Aaron Kirman van AKG | Christie's International Real Estate, 'n betroubare naam in die luukse eiendomsmark. Met sy kenmerkende ontwerp, ongeëwenaarde uitsigte en opgedateerde interieurs, is Joan Dangerfield se woning 'n versteekte juweel wat wag om ontdek te word deur sy perfekte pasmaat.

Vrae:

V: Wat is die huidige vraprys van Joan Dangerfield se woning?

A: Die huidige vraprys vir die koshuis is $17 miljoen.

V: Wie is die lysagent vir Joan Dangerfield se woning?

A: Die lysagent vir die eiendom is Aaron Kirman van AKG | Christie's Internasionale Eiendom.

V: Wat is 'n paar hoogtepunte van die koshuis?

A: Sommige hoogtepunte van die koshuis sluit panoramiese uitsigte, 'n oneindige swembad, 'n fynproewerskombuis en 'n afgesonderde primêre slaapkamersuite in.

V: Hoekom is die boedel nog nie verkoop nie?

A: Ten spyte van sy mededingende prys, het die landgoed komplikasies ondervind met volprysaanbiedinge, insluitend die behoefte aan verkopersfinansiering en ingewikkelde gebeurlikhede.