Rockefeller Centre stel opwindende nuwe besienswaardigheid bekend

Rockefeller Sentrum het 'n opwindende nuwe ervaring bekendgestel wat besoekers gewaarborg na nuwe hoogtes sal neem. Bekend as "The Beam", bied hierdie meesleurende aantrekkingskrag aan gaste die geleentheid om die ikoniese foto "Lunch atop a Skyscraper" van 1932 te herskep. Terwyl die oorspronklike foto 'n publisiteitsfoefie was, bly die identiteit van die fotograaf en die werkers wat in die prent verskyn. 'n raaisel.

Geleë op die 69ste verdieping van Rockefeller Plaza, bied The Beam 'n asemrowende buitelugrit wat deelnemers 12 voet bo die waarnemingsdek lig. Die rit draai dan 180 grade, wat 'n onbelemmerde uitsig oor Central Park en die pragtige skyline bied. Anders as die werkers op die foto, is besoekers veilig met veiligheidsgordels vasgemaak vir hul veiligheid.

Rockefeller Center se hoof, EB Kelly, het die motivering agter die skepping van The Beam uitgespreek en gesê: "Ons wou hê mense moet direk met daardie ikoniese foto kontak maak." The Beam het reeds individue gelok soos Tom Dearden, wat 'n kopie van die foto besit en gevind het dat die ervaring bevestigend is. Dearden het gedeel: "Elke keer as ons na die foto kyk wat in ons kombuis hang, weet ons nou dat ons daar was."

Die prominente toerisme-beïnvloeder van New York, Charlene Wang, was van die eerstes wat The Beam op sy openingsdag ervaar het. Sy glo dat hierdie opwindende rit die nuutste neiging in die stad sal wees, en sê: "Dit gaan die ding wees wat almal sal wil doen."

Kaartjies vir "The Beam" kan bykomend tot die Top of the Rock-waarnemingsdekkaartjies gekoop word. Pryse begin by $40 vir volwassenes, met 'n bykomende $25 vir toegang tot The Beam. Vir meer besonderhede en kaartjie-inligting, besoek die amptelike webwerf.

Rockefeller-sentrum se jongste besienswaardigheid beloof 'n onvergeetlike avontuur vir diegene wat 'n nuwe perspektief op New York Stad se ikoniese skyline soek.