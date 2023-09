Bou 'n toekoms met veelvaardige robotte

Lerrel Pinto, 'n rekenaarwetenskap-navorser aan die Universiteit van New York, is erken as een van MIT Technology Review se 2023 Innovators Under 35. Pinto se fokus is daarop om robotte te skep wat 'n meer integrale deel van ons lewens kan wees deur take verder as net stofsuig te verrig. Hy beoog om robotte te ontwikkel wat kan help met take, bejaardesorg, rehabilitasie, en teenwoordig kan wees wanneer nodig.

Opleiding van veelvaardige robotte vereis egter 'n aansienlike hoeveelheid data. Om hierdie uitdaging aan te spreek, gebruik Pinto 'n tegniek genaamd self-toesig leer. Hierdie benadering behels dat robotte data versamel soos hulle leer, wat hulle in staat stel om hul vaardighede outonoom te verbeter. Sy werk op hierdie gebied is hoog aangeslaan en word beskou as 'n belangrike stap in die kombinasie van masjienleer en robotika.

Pinto erken dat onlangse vooruitgang in KI, veral groot taalmodelle, sterk staatgemaak het op groot datastelle afkomstig van die internet. Hierdie benadering is egter nie haalbaar vir die opleiding van robotte nie. Anders as selfbesturende motors, wat data van miljoene ure op die pad versamel, benodig huishoudelike robotte ure se beeldmateriaal wat verskeie take in verskillende instellings uitbeeld.

In 2016 het Pinto 'n mylpaal bereik deur die wêreld se grootste robotika-datastel te skep, waar robotte hul opleidingsdata gegenereer en geëtiketteer het sonder menslike toesig. Sedertdien het hy en sy kollegas leeralgoritmes ontwikkel wat robotte toelaat om te verbeter deur uit mislukkings te leer. Mislukkings, soos 'n robotarm wat herhaaldelik versuim om 'n voorwerp te gryp, kan gebruik word om modelle op te lei wat daarin slaag om die taak uit te voer.

Nog 'n benadering wat Pinto ondersoek, behels die nabootsing van menslike optrede. Deur te sien hoe mense deure oopmaak, leer robotte om dit self te doen en voeg voortdurend by hul datastel. Hoe meer deure hulle sien hoe mense oopmaak, hoe groter is hul kanse om nuwe deure suksesvol oop te maak.

Pinto se huidige projek behels die werwing van vrywilligers om video's op te neem van hulself wat verskeie voorwerpe in hul huise manipuleer met slimfone wat op goedkoop gereedskap gemonteer is. Hierdie data-insameling, gekombineer met doeltreffende leeralgoritmes, laat robotte toe om behendige gedrag aan te leer met minimale opleidingstyd.

Deur robotte hul "groottaalmodel-oomblik" te gee, beoog Pinto om 'n nuwe era in KI te ontsluit. Sy oortuiging is dat intelligensie bedoel is om beweging en verandering in die wêreld teweeg te bring, 'n vermoë wat deur fisiese wesens soos robotte besit word.

Bronne:

- MIT Tegnologie Review

– Lerrel Pinto se navorsingswerk aan die Universiteit van New York