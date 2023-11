Rivian R1T stel Game-Changing Mobile Movie Projector bekend

Rivian, bekend vir sy baanbrekende elektriese bakkie - die R1T, het 'n patent ingedien wat 'n opwindende nuwe toevoeging tot sy reeds indrukwekkende lys kenmerke voorstel. Die patent onthul planne vir 'n mobiele filmprojektor wat maklik in die R1T se innoverende rattonnel gestoor kan word. Stel jou voor dat jy jou vragmotor in 'n draagbare bioskoop omskep vir 'n onvergeetlike fliekaand onderweg.

Die patent, wat op 23 November ingedien is, vertoon 'n stel wat bestaan ​​uit 'n projektor, skerm en ten minste een luidspreker. Hierdie vermaaklikheidsapparaat is ontwerp om in en uit die rattonnel te gly, wat gerieflike berging moontlik maak. Sodra dit verleng is, kan die projektor na die verlangde posisie verstel word, kompleet met 'n spieël om die geprojekteerde lig akkuraat op die skerm te reflekteer. Die skerm se paal kan ook op verskeie plekke geplaas word vir optimale besigtiging.

Die skoonheid van hierdie opstelling lê in sy eenvoud en doeltreffendheid. Met alles wat netjies in die rattonnel gebêre is, kan jy jou R1T moeiteloos in ’n japtrap in ’n vermaaklikheidspilpunt omskep. Al die vereiste komponente, insluitend krag, sal gerieflik deur die R1T self voorsien word.

Rivian se fokus op aanpassing en aanpasbaarheid is nie nuut nie. Die maatskappy het voorheen byvoegings soos die Camp Kitchen en 'n drie-persoon-tent bekendgestel. Alhoewel die Camp Kitchen vroeër vanjaar gestaak is, het RJ Scaringe, uitvoerende hoof van Rivian, sy gewildheid erken en 'n herontwerp laat deurskemer wat nie die hele rattonnel sal beslaan nie. Kan dit beteken dat die filmprojektor nie te ver agter is nie?

Terwyl Rivian voortgaan om die grense te verskuif van wat moontlik is met elektriese voertuie, voeg die potensiële toevoeging van 'n mobiele filmprojektor nog 'n laag van opwinding by die R1T. Of dit nou is om onder die sterre te kamp, ​​om by 'n sportgeleentheid te sit, of om bloot 'n buitelugfliekaand te geniet, Rivian poog om die avontuurervaring met sy innoverende aanbiedinge te verbeter.

Vrae:

V: Wat is die Rivian R1T?

A: Die Rivian R1T is 'n elektriese bakkie wat bekend is vir sy veldryvermoëns, langafstand en aanpasbare kenmerke.

V: Wat openbaar die patent?

A: Die patent wys planne vir 'n mobiele filmprojektor wat maklik in die R1T se rattonnel gestoor kan word.

V: Hoe werk die opstelling?

A: Die projektor, skerm en luidsprekerstel kan glad in en uit die rattonnel geskuif word. Die projektor kan verstel word en sluit 'n spieël in om die lig op die skerm te reflekteer, terwyl die skerm se paal op verskeie plekke geplaas kan word vir optimale kyk.

V: Sal die filmprojektor deur die R1T aangedryf word?

A: Ja, die projektor en ander komponente sal deur die R1T aangedryf word, wat dit 'n selfversorgende vermaakoplossing maak.

V: Is daar ander aanpasbare opsies beskikbaar vir die R1T?

A: Ja, Rivian het voorheen byvoegings soos die Camp Kitchen en 'n drie-persoon-tent bekendgestel, wat hul verbintenis tot aanpassing en aanpasbaarheid ten toon stel.