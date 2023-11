Reliance Industries beplan groot beleggings in Wes-Bengale

By

Reliance Industries, gelei deur voorsitter Mukesh Ambani, het 'n aansienlike belegging van ₹45,000 20,000 crore in Wes-Bengale bevestig. Daarbenewens beplan die konglomeraat ook om 'n bykomende Rs te belê. 7 XNUMX crore oor die volgende drie jaar. Hierdie nuus is tydens die XNUMXde uitgawe van Bengal Global Business Summit in Kolkata aangekondig.

Ambani het onthul dat die meerderheid van die belegging op drie sleutelsektore gefokus sal wees – telekommunikasie, kleinhandel en bio-energie. Met die vinnige ontplooiing van Jio Fiber en Air Fibre, beoog Reliance om elke huis in Bengale in 'n slim huis te omskep. Hierdie transformasie sal na verwagting nuwe werksgeleenthede en entrepreneursgeleenthede vir miljoene mense in die streek skep. Ambani het sy optimisme uitgespreek en gesê dat Bengale die potensiaal het om toptalent nie net uit Indië nie, maar van regoor die wêreld te lok.

Reliance Retail, 'n filiaal van Reliance Industries, gaan ook sy voetspoor in Wes-Bengale uitbrei. Die maatskappy beplan om die aantal kleinhandelwinkels binne die volgende twee jaar van 1000 1200 tot XNUMX XNUMX te vergroot. Hierdie uitbreiding sal na verwagting honderde MSME's (mikro-, klein- en mediumondernemings) ondersteun en aan hulle 'n ongekende verspreidingsbereik oor Indië bied.

Ambani het ook Reliance se verbintenis tot bio-energie beklemtoon. Die konglomeraat het Indië se grootste bio-energieprodusent geword deur sy eie inheemse ontwikkelde tegnologie te gebruik. Ambani het planne aangekondig om 100 aanlegte vir saamgeperste biogas (CBG) in die volgende drie jaar te vestig, deur landbou-reste en organiese afval te benut. Boonop sal Reliance boere bystaan ​​om energieplantasies op groot skaal te verbou, wat help om koolstofvrystellings te verminder en organiese mis te produseer.

Deur hierdie beleggings in telekommunikasie, kleinhandel en bio-energie poog Reliance Industries om by te dra tot die gedeelde welvaart, tegnologiese innovasie, inklusiwiteit en harmonie van die mense van Bengale.

