Virgin Galactic-aandeel daal soos Richard Branson bykomende belegging weier

Aandele van Virgin Galactic, Richard Branson se ruimtetoerisme-onderneming, het 'n steil duik geneem ná Branson se aankondiging dat hy nie van plan is om meer geld in die maatskappy te belê nie. Branson beweer dat Virgin Galactic reeds genoegsame fondse het, wat lei tot 'n daling van 16% in voorraadwaarde tot minder as $2 per aandeel by die mark wat Maandag oopmaak.

Alhoewel Virgin Galactic beduidende mylpale bereik het, soos om sy eerste kliënte die ruimte in te vlieg, staar die maatskappy verskeie uitdagings in die gesig. Dit het onlangs ongeveer 20% van sy arbeidsmag afgelê en werk daaraan om 'n nuwe reeks suborbitale ruimtetuie bekend te stel om sy huidige voertuig te vervang, wat meer as 'n dekade geneem het om te ontwikkel.

Branson het in 'n artikel deur die Financial Times verduidelik dat sy beleggingsmaatskappy, Virgin Group, finansiële probleme ondervind het weens die impak van die pandemie. Hy glo egter dat Virgin Galactic aansienlike fondse het, ongeveer $1 miljard, om onafhanklik te werk.

Finansiële indienings van November het aan die lig gebring dat Virgin Galactic ongeveer $1.1 miljard in kontant en sekuriteite gehad het. Dit behoort die maatskappy aan die gang te hou totdat hy sy nuwe reeks vuurpylaangedrewe vliegtuie, bekend as Delta, in 2026 onthul. Hierdie ruimtetuie sal welgestelde opwindingsoekers en betalende klante na die rand van die ruimte vervoer.

Nietemin het Virgin Galactic se finansiële verslag ook 'n arbeidsmagvermindering van ongeveer 18% bekend gemaak, met 185 werknemers wat op 7 November afgedank is. Branson het voorheen 'n aansienlike deel van sy persoonlike belegging in Virgin Galactic verkoop, maar Virgin Group, wat as bestuurder vir Branson se beleggings opgetree het. , bly een van die maatskappy se topaandeelhouers.

Na Branson se geskiedkundige reis na die ruimte aan boord van die VSS Unity in 2021, het Virgin Galactic in 2023 gereelde kommersiële diens begin. Gedurende hierdie jaar het die maatskappy ses groepe passasiers geloods, insluitend toetsvlieëniers, betalende kliënte, eregaste en sy eie werknemers, tot aan die rand van die ruimte.

Ten spyte van hierdie prestasies het Virgin Galactic planne aangekondig om die frekwensie van ruimtevlugte te verminder in sy November finansiële verslag. Kliënte sal nou elke kwartaal na die ruimte op die VSS Unity gestuur word, eerder as maandeliks.