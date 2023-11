Housemarque Game Director vertrek na 14 jaar

In 'n verrassende aankondiging het Housemarque se speletjie-direkteur, Harry Krueger, onthul dat hy die ateljee verlaat ná 'n indrukwekkende 14 jaar lange lopie. Krueger, veral bekend vir sy werk aan die krities bekroonde Returnal, het die span gelei deur die ontwikkeling van die hoogs verwagte PlayStation 5-speletjie. Sy vertrek is 'n beduidende verandering vir die ateljee, maar Housemarque bly optimisties oor sy toekoms.

Gedurende sy ampstermyn by Housemarque was Krueger instrumenteel in die vorming van die ateljee se baan. Van hul vroeëre arcade-geïnspireerde titels soos Outland, Resogun en Nex Machina, tot die baanbrekende sukses van Returnal, was Krueger se visie en passie noodsaaklik in die ateljee se groei en sukses.

Krueger het sy innige dankbaarheid uitgespreek vir sy tyd by Housemarque en gesê: “Dit was 'n eer om Housemarque op hierdie reis te vergesel. Ons het regtig die pilare van die hemel saam geskud, en ek sal vir ewig trots wees op al die wonderlike dinge wat ons as 'n ateljee vermag het.”

Hoewel Krueger nie die spesifieke rede vir sy vertrek bekend gemaak het nie, het hy aanhangers verseker dat hy met optimisme vir die toekoms vertrek. Hy het 'n opwindende nuwe projek in die werke genoem en vertroue uitgespreek in Housemarque se talentvolle span, sowel as die voortdurende ondersteuning van Sony en PlayStation Studios.

Housemarque se hoofbestuurder en medestigter, Ilari Kuittinen, het erkenning gegee aan Krueger se beduidende bydraes en die impak en visie wat hy na die ateljee gebring het, beklemtoon. Kuittinen het ook die hergeboorte van "Arcade" in Returnal beklemtoon en entoesiasme uitgespreek vir toekomstige leiers om op hierdie sukses voort te bou.

Soos Housemarque vorentoe beweeg, berei hulle tans voor vir hul "nuwe groot projek", wat opwinding onder aanhangers gegenereer het. Alhoewel geen besonderhede oor die projek nog bekend gemaak is nie, is dit bevestig dat die ateljee se volgende wedstryd 'n nuwe IP sal wees.

Met die onlangse verkryging deur Sony in Junie 2021 en die sukses van Returnal, is Housemarque gereed vir voortgesette groei en innovasie. Aanhangers kan wonderlike dinge van die ateljee verwag terwyl hulle hierdie oorgang navigeer en die volgende hoofstuk van hul reis aanpak.

FAQ

1. Wie is Harry Krueger?

Harry Krueger is 'n spelregisseur wat al 14 jaar by Housemarque werk. Hy is veral bekend vir sy rol in die ontwikkeling van Returnal, 'n krities bekroonde PlayStation 5-speletjie.

2. Hoekom verlaat Harry Krueger Housemarque?

Die presiese rede vir Harry Krueger se vertrek uit Housemarque is nie bekend gemaak nie. Hy het egter dankbaarheid uitgespreek vir sy tyd by die ateljee en 'n opwindende nuwe projek in die werke genoem.

3. Wat is Housemarque se volgende projek?

Housemarque se volgende projek is tans onder die knie, maar daar is bevestig dat dit 'n nuwe IP sal wees. Aanhangers sien gretig uit na verdere besonderhede oor hierdie hoogs verwagte speletjie.

4. Hoe het Harry Krueger Housemarque beïnvloed?

Harry Krueger het 'n belangrike rol gespeel in die vorming van Housemarque se trajek. Sy passie en rigting was instrumenteel in die ateljee se groei, veral met die sukses van Returnal en die herlewing van die "Arcade"-genre.

5. Wat hou die toekoms vir Housemarque in?

Ondanks Harry Krueger se vertrek, bly Housemarque optimisties oor die toekoms. Met die ondersteuning van Sony en PlayStation Studios, sowel as hul talentvolle span, is die ateljee gereed vir voortgesette sukses en innovasie.