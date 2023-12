Nuwe aftreebeplanning: Oorweeg staatsbelasting op maatskaplike sekerheidsvoordele

Opsomming: Aftreebeplanning behels verskeie faktore, en staatsbelasting op maatskaplike sekerheidsvoordele moet nie oor die hoof gesien word nie. Terwyl 38 state in die VSA nie maatskaplike sekerheid belas nie, hef 12 state wel belasting op ten minste sommige inwoners. Om die spesifieke reëls en drempels in hierdie state te verstaan, is noodsaaklik vir afgetredenes. Hier is 'n uiteensetting van sommige van die 12 state en hul belastingvereistes.

Colorado: Belasbare sosiale sekerheidsinkomste is gebaseer op federale belastingopgawe bedrae. Belastingbetalers onder 65 met meer as $20,000 4.4 in belasbare voordele sal 65% staatsbelasting verskuldig is. Diegene wat XNUMX jaar en ouer is, is vrygestel.

Connecticut: Diegene met 'n aangepaste bruto inkomste (AGI) bo $75,000 (enkel) of $100,000 (gesamentlik) is onderhewig aan staatsbelasting op 'n gedeelte van sosiale sekerheidsvoordele, wat wissel van 5.5% tot 6.99%.

Kansas: Belastingbetalers met 'n AGI van meer as $75,000 sal 'n staatsbelasting van 5.7% op sosiale sekerheidsinkomste skuld wat ook aan federale inkomstebelasting onderhewig is.

Minnesota: Inwoners met 'n AGI bo $78,000 (enkel) of $100,000 (gesamentlik) kan 'n gedeelte van hul sosiale sekerheidsinkomste onderhewig wees aan staatsbelasting, wat wissel van 6.8% tot 9.85%.

Missouri: Diegene met 'n AGI van meer as $85,000 (enkel) of $100,000 (gesamentlik) sal belas word teen 'n koers van 5.4% op die deel van hul sosiale sekerheidsinkomste bo daardie drempels. Let daarop dat Missouri beplan om belasting op sosiale sekerheid in 2024 uit te skakel.

Montana: Inwoners met 'n AGI van meer as $25,000 (enkel) of $32,000 (gesamentlik) kan belasting verskuldig op tot 85% van hul sosiale sekerheidsinkomste.

Nebraska: Maatskaplike sekerheidsvoordele onderhewig aan federale belasting sal ook onderhewig wees aan staatsinkomstebelasting, wat wissel van 3.51% tot 6.84%. Die staat is besig om belasting op maatskaplike sekerheid teen 2025 uit te faseer.

New Mexico, Rhode Island, Utah, Vermont en Wes-Virginia het ook spesifieke belastingvereistes gebaseer op verskeie inkomstedrempels.

Dit is belangrik vir afgetredenes om die implikasies van staatsbelasting op hul maatskaplike sekerheidsvoordele te erken. Konsultasie met 'n belastingkundige of bykomende navorsing sal individue help om dienooreenkomstig te beplan.

Vrywaring: Hierdie artikel bied slegs 'n oorsig van staatsbelastingregulasies en moet nie as individuele belastingadvies beskou word nie.