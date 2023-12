Ikoniese Lancaster County Restaurant en Petting Zoo te koop

Opsomming: Na meer as vyf dekades in werking is die geliefde Pretzel Hut in Lancaster County nou op die mark. Die eiendom, wat 'n aansienlike troeteldiertuin en 'n gewilde eetplek insluit, is teen $850,000 XNUMX te koop gelys.

In 'n verrassende wending is die Pretzel Hut, 'n gekoesterde landmerk in Lancaster County, te koop gestel. Hierdie ikoniese instansie, wat besoekers al meer as 50 jaar verlustig, soek nou nuwe eienaarskap.

Die Pretzel Hut, geleë op 'n groot eiendom by 2224 Furnace Hills Pike, spog met 'n uitgestrekte troeteldiertuin wat vyf hektaar beboste grond beslaan. Langs die dieretuin huisves die eiendom ook 'n bekoorlike eetplek wat 2,277 20 vierkante voet strek. In die buitelug kan gaste hul maaltye by een van 45 piekniektafels geniet, terwyl daar binne 'n bykomende XNUMX sitplekke beskikbaar is.

Gerief word nie by hierdie buitengewone ligging benadeel nie, aangesien die eiendom oorgenoeg parkeerplek bied om 45 tot 50 voertuie te akkommodeer.

Die Pretzel Hut, wat in 1967 gebou is, het die toets van die tyd deurstaan ​​en bly in 'n onberispelike toestand. Die eetplek, bekend vir sy watertand burgers, toebroodjies, cheesesteaks, roomys, koeldrank, en natuurlik pretzels, het as die hart en siel van die onderneming gedien.

Howard Hanna Real Estate behartig die verkoop van hierdie unieke eiendom, met Tommy Long as die lysagent. Potensiële kopers met 'n passie om Lancaster County se ryk erfenis te bewaar, sal sekerlik die ongelooflike geleentheid erken wat by die Pretzel Hut wag.

Bly ingeskakel vir verdere opdaterings oor die toekoms van hierdie gekoesterde onderneming soos meer inligting beskikbaar word. Die Pretzel Hut bewaar 'n stukkie geskiedenis wat net wag vir sy volgende hoofstuk om te ontvou.