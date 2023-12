Voorgestelde pakhuiskompleks veroorsaak kommer vir inwoners van Carroll Township

Inwoners van Carroll Township in York County is in greep oor planne om 'n massiewe pakhuiskompleks op 'n slaperige landpad naby Roete 15 te bou. Die voorgestelde projek, genaamd Northern Business Park, sal drie pakhuise insluit wat byna 'n miljoen vierkante voet beslaan. Bekommerde inwoners het 'n voorspraakgroep genaamd Dillsburg Area Residents for Reasonable Growth gestig om die ontwikkeling teen te staan.

Een van die grootste bekommernisse vir inwoners is die potensiële impak op die veiligheid van die gemeenskap. Gholfbaanweg, die hooftoegangspad na die voorgestelde terrein, sal met vragmotorverkeer oorval word. Dit wek kommer vir die studente in die nabygeleë skooldistrik, veral dié in die hoërskool-landloopspan wat gereeld deur die buurt hardloop. Die toename in vragmotorritte, wat tot duisend per dag kan bereik, kan 'n nadelige uitwerking op die veiligheid van die gebied hê.

Inwoners is ook bekommerd oor die potensiële negatiewe omgewingsimpak van die kompleks. Lug-, lig- en geraasbesoedeling is groot bekommernisse, veral met die pakhuise wat 24 uur per dag werk. Die ontwikkelaar het planne by Carroll Township ingedien om 'n voorwaardelike gebruikspermit te soek om met bouwerk te begin. Die eerste soneringsvergadering is tot 14 Desember uitgestel.

In reaksie op die voorgestelde ontwikkeling het huiseienaars wat die projek teenstaan ​​'n GoFundMe-veldtog begin om fondse vir regsverteenwoordiging in te samel. Hulle hoop dat deur hul bekommernisse uit te spreek en saam te trek, hulle die township kan oorreed om hul besware in ag te neem wanneer hulle hul besluit neem.

Beide amptenare van die Carroll Township en die ontwikkelaar se moedermaatskappy het nog geen kommentaar oor die inwoners se bekommernisse en teenkanting nie. Dit moet nog gesien word hoe hierdie botsing tussen groei en gemeenskapskwessies opgelos sal word.