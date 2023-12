New York staar risiko's vir kragnetwerkbetroubaarheid in die volgende dekade in die gesig

'n Onlangse verslag wat deur die New York Independent System Operator (NYISO) vrygestel is, beklemtoon potensiële risiko's vir die betroubaarheid van New York se kragnetwerk oor die volgende dekade. Terwyl die verslag meld dat daar geen onmiddellike dreigemente is nie, vra dit dat ernstige aandag gegee moet word aan die uitdagings wat voorlê.

Volgens NYISO se president en uitvoerende hoof, Rich Dewey, is die korttermynvooruitsigte vir New York se elektriese netwerk positief. Hy waarsku egter dat die staat se volhoubaarheidsdoelwitte en die groei van die vervaardigingsektor bykomende stres op die netwerk kan plaas. Die bekendstelling van nuwe skoon en hernubare energiebronne, soos wind- en sonkrag in die see, tesame met die aftrede van hoë-emissiefasiliteite, stel voorsieningskettingkwessies en die behoefte aan noukeurige beplanning in.

Dewey beklemtoon die belangrikheid daarvan om 'n balans te handhaaf tussen die aftrede van ou kragsentrales en om te verseker dat nuwe toevoer in plek is. Die verslag beklemtoon ook die behoefte om nuwe vervaardigingsgeleenthede te akkommodeer en die toename in behuisingsvraag wat daarmee gepaard gaan. Die komende konstruksie van Micron se halfgeleieraanleg in Sentraal-New York is 'n voorbeeld van die ekonomiese ontwikkelingsaankondigings wat noukeurige oorweging vir die toekoms vereis.

Om hierdie uitdagings te oorkom, stel die verslag die tydige voltooiing van projekte en die toevoeging van nuwe kragfasiliteite voor. Dit beklemtoon ook die behoefte om energiedoeltreffendheid te verhoog en voor te berei vir potensiële verskuiwings in die spitsvraag wat veroorsaak word deur verhoogde huisverhitting.

Die verslag het kommer uitgelok by organisasies soos Upstate United, wat aanvoer dat New York se klimaatbeleide probleme met die betroubaarheid van die netwerk vererger. Hulle doen 'n beroep op Albany-leiers om hul benadering te heroorweeg.

Beide die New York State Department of Environmental Conservation (DEC) en die New York State Energy Research and Development Authority (NYSERDA) beklemtoon egter dat hulle aktief saam met NYISO werk om hierdie uitdagings aan te spreek. Die DEC beklemtoon die vermoë om "betroubaarheidseenhede" aan te wys en die NYSERDA wys op komende projekte soos die Champlain Hudson Power Express, wat na verwagting betroubaarheidskwessies in New York City sal verlig.

Aangesien New York daarna streef om sy skoon energiedoelwitte te bereik en ekonomiese groei te bevorder, sal die samewerking tussen belanghebbendes en noukeurige beplanning deurslaggewend wees om die voortgesette betroubaarheid van die staat se kragnetwerk te verseker, terwyl omgewingsimpakte tot die minimum beperk word.