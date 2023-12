Google se volgende skuif: Integrasie van Tweeling in sy produkreeks

'n Onlangse verslag onthul dat Google van plan is om sy nuutgeloodsde Gemini AI-taalmodel in verskeie produkte te integreer, insluitend 'n potensiële KI-assistent genaamd Pixie wat moontlik met die Pixel 9 debuteer. Hierdie KI-assistent is glo eksklusief vir Google se Pixel-toestelle en sal gebruik data van Google-produkte soos Gmail en Maps om 'n meer persoonlike ervaring te skep.

Alhoewel Pixie na verwagting in 'n meer gevorderde weergawe van die Google Assistant sal ontwikkel, blyk dit anders te wees as die voorheen aangekondigde Assistant with Bard (AWB), wat in Oktober ten toon gestel is. Die laaste amptelike opdatering van Google oor AWB was met die vrystelling van Gemini Nano, wat nuwe vermoëns na die Pixel 8 Pro se Recorder Summarize en Gboard Smart Reply gebring het. AWB is egter nie beperk tot Pixel-toestelle nie, aangesien bewyse van die ontwikkeling daarvan vir Samsung-toestelle opgeduik het, en Google het die beskikbaarheid daarvan op iOS genoem.

Boonop oorweeg Google om KI-kenmerke na sy laer-end fone en toestelle soos slimhorlosies te bring. Daar was ook interne besprekings oor die ontwikkeling van brille wat die KI se voorwerpherkenningsvermoëns kan gebruik. Hierdie draagbare bril kan gebruikers moontlik raad en leiding gee oor take soos die gebruik van gereedskap, die oplos van wiskundeprobleme of die speel van musiekinstrumente. Daar word bespiegel dat hierdie bril toegerus sal wees met 'n kamera, met uitsetfunksionaliteit via stemopdragte of 'n skerm.

Terwyl Google se AR-hardewarepogings opgehou is, was daar sprake van 'n potensiële vennootskap met Samsung vir die ontwikkeling van 'n headset en moontlik 'n bril.

Terwyl Tweeling voortgaan om sy teenwoordigheid en invloed uit te brei, ondersoek Google aktief maniere om hierdie grondliggende model in sy uitgebreide produkreeks te integreer, met die doel om gebruikers te voorsien van meer persoonlike en doeltreffende ervarings oor verskeie toestelle en toepassings.