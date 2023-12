Nuwe gondelvoorstel vir Dodger-stadion staar teenkanting en omgewingsbekommernisse in die gesig

'n Voorgestelde gondelstelsel om aanhangers op wedstryddae na Dodger-stadion te vervoer, staar opposisie- en omgewingsbekommernisse in die gesig, volgens 'n nuwe verslag. Terwyl ondersteuners beweer dat die Los Angeles Aerial Rapid Transit (LA ART)-gondelstelsel verkeersopeenhopings sal verlig en emissies sal verminder, voer kritici aan dat die projek verskeie negatiewe impakte op die omgewing sal hê.

Die konstruksie van die gondelstelsel kan beduidende uitwerking op vlieënde voëls, skilderagtige uitsigte, kulturele en historiese hulpbronne en selfs menslike oorblyfsels hê, soos in die verslag uitgelig. Voorstanders van die projek verduidelik egter dat hierdie impakte net tydelik is en sal verdwyn sodra die konstruksie voltooi is.

Die gondels, as dit goedgekeur word, sal gratis ritte aan individue met Dodger-kaartjies verskaf, 'n geskatte 5,000 3,000 mense van plaaslike paaie verwyder en die aantal voertuie in die stadionparkeerterreine met ongeveer 110 200 per wedstryd verminder. Die voorgestelde roete sal die gondelmotors oor Chinatown en die XNUMX-snelweg neem, wat uiteindelik by die Dodger Stadium-parkeerterrein eindig. Twee hoë torings, byna XNUMX voet hoog, sou die sigbare teenwoordigheid van die gondels aandui.

Een besondere bekommernis wat deur kritici geopper is, is die impak op die LA State Historic Park, aangesien die gondels bo dit sou verbygaan. Kritici voer aan dat dit die waarde van die park sal verminder, aangesien die klein bus-grootte gondelmotors voortdurend slegs 26 voet bo die grond sal beweeg, elke 23 sekondes in elke rigting. Die projek sal ook die sloping van minstens een gebou vereis en die verwydering van meer as 100 bome, insluitend meer as 80 uit die park.

Teenstanders van die gondels stel voor dat die uitbreiding van die bestaande Dodger Express-busdiens en die elektrifisering van die busse 'n eenvoudiger en doeltreffender alternatief sou wees, met 'n 20 keer groter doeltreffendheid per passasiersrit in vergelyking met die gondelstelsel, soos beweer deur Jon Christensen, 'n assistent. professor by UCLA se Instituut vir die Omgewing en Volhoubaarheid.

Die besluit oor die gondelstelsel sal in Januarie deur die Metro se direksie gestem word, met verskeie stads- en staatsagentskappe wat ook wag om hul stemme uit te bring. As dit goedgekeur word, kan die gondels betyds vir die Olimpiese Spele in 2028 in werking wees, soos deur ondersteuners verwag word.