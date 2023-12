Toenemende aantal gesinne in New York kies vir tuisonderrig

'n Onlangse verslag dui op 'n aansienlike toename in die aantal gesinne in die staat New York wat tuisonderrig bo tradisionele klaskameronderrig kies. Die verslag, saamgestel deur die Empire Centre for Public Policy, onthul dat die koers van tuisonderrig in New York nou twee keer die nasionale gemiddelde is. Hierdie oplewing is oor die afgelope dekade waargeneem en het meer as verdubbel in vergelyking met die pre-pandemiese era, met 'n toename van 178%.

Plaaslik, binne die Stadskooldistrik van Albany, het tuisskoolinskrywings sedert die 57-2017 akademiese jaar met 2018% gestyg. Hierdie tendens kom voor ten spyte van die lastige regulasies wat deur die staat ingestel is, waarvan sommige uit die 1980's dateer. Volgens TJ Schmidt van die Home School Legal Defense Association (HSLDA), skep hierdie regulasies dikwels probleme vir gesinne, wat hulle aanspoor om die staat te verlaat.

Daar was 'n noemenswaardige migrasie van tuisonderriggesinne vanaf New York, veral New York City, na Florida. In teenstelling met New York, bied Florida verskeie tuisonderrigopsies en laat tuisonderrig kinders toe om aan sport deel te neem. Hierdie verskil in buigsaamheid en geleenthede het baie gesinne gelok wat 'n alternatief vir tradisionele skoolopleiding soek.

Emily D'Vertola, 'n onderwysbeleidsontleder van die Empire Center, beklemtoon die finansiële uitdagings wat gesinne in die gesig staar wat tuisonderrig in New York kies. Hulle is belas met die verantwoordelikheid om alle opvoedkundige uitgawes en materiaal uit die sak te dek, benewens om voort te gaan om belasting te betaal aan die skooldistrik waaruit hulle geweier het. Dit staan ​​in teenstelling met 32 ​​ander state wat skoolkeuseprogramme geïmplementeer het, wat gesinne in staat stel om toegang tot onderwysfondse te kry om tuisonderrig te ondersteun of 'n ander skool van hul keuse by te woon.

D'Vertola beveel aan dat die staat New York hindernisse tot skoolkeuse verminder, veral vir gesinne met 'n hoë behoefte wat in mislukte distrikte woon of met studente wat spesiale behoeftes het. Deur dit te doen, kan die staat groter ondersteuning en opsies bied vir gesinne wat tuisonderrig as 'n alternatief vir tradisionele skoolonderrig oorweeg.

Aangesien die aantal gesinne wat tuisonderrig kies steeds in New York groei, is dit noodsaaklik om die uitdagings wat hulle in die gesig staar aan te spreek en geleenthede vir opvoedkundige hervorming te ondersoek.