Nuwe leierskap en kongres-ondersoek

Liz Magill, president van die Universiteit van Pennsilvanië, het bedank te midde van omstredenheid rondom haar uitlatings tydens 'n kongresverhoor oor antisemitisme. Huis GOP-konferensievoorsitter, Elise Stefanik, het Magill se bedanking geprys en gevra vir verdere optrede om die kwessie van antisemitisme in hoëronderwysinstellings aan te spreek. Stefanik het gesê: "Dit is slegs die begin van die aanspreek van die deurdringende verrotting van antisemitisme wat die mees 'gesogte' hoëronderwysinstellings in Amerika vernietig het."

In reaksie op Stefanik se opmerkings het sy bygevoeg: "Hierdie universiteite kan 'n robuuste en omvattende kongres-ondersoek van alle fasette van hul instellings verwag nalatige pleging van antisemitisme, insluitend administratiewe, fakulteit, befondsing en algehele leierskap en bestuur."

Tydens die kongresverhoor het Stefanik Magill en ander universiteitspresidente uitgevra oor hul instellings se reaksie op die toename in anti-Joodse haat. Magill en haar eweknieë aan die Harvard Universiteit en die Massachusetts Institute of Technology het onder die loep geneem vir hul hantering van antisemitisme op kampus.

Magill se bedanking kom nadat sy nie 'n duidelike antwoord gegee het toe sy gevra is of 'n beroep op die volksmoord van Jode' die gedragskodes by die Universiteit van Pennsilvanië sou oortree. Stefanik se ondervraging het die belangrikheid daarvan beklemtoon om haatspraak en die verband daarvan met gedrag aan te spreek.

Na Magill se bedanking het die GOP-geleide komitee 'n ondersoek van stapel gestuur na universiteite se pogings om toenemende geweld en dreigemente teen Jode op universiteitskampusse te bekamp.

Die bedanking van president Magill het 'n wyer gesprek ontketen oor die rol van universiteitsleiers om antisemitisme aan te spreek en veilige omgewings vir Joodse studente te skep. Dit moet nog gesien word hoe die Kongresondersoek sal ontvou en watter verdere stappe gedoen sal word om antisemitisme in hoëronderwysinstellings regoor die land te bekamp.