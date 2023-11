Nuwe studie wys hoe werk op afstand wetenskaplike deurbrake beïnvloed

’n Onlangse studie wat deur die Universiteit van Oxford gedoen is, het aan die lig gebring dat afgeleë werk in die wetenskaplike gemeenskap dit meer uitdagend maak om baanbrekende ontdekkings te bereik. Die ontleding, wat meer as 20 miljoen wetenskaplike studies ondersoek het, het bevind dat daar 'n "afgeleë werkstraf" van 4% is op die waarskynlikheid om beduidende deurbrake te genereer in vergelyking met diegene wat op dieselfde fisiese plek werk.

In die afgelope paar dekades was daar 'n toename in internasionale samewerking tussen wetenskaplikes. Alhoewel dit gelei het tot verhoogde konnektiwiteit binne die wetenskaplike gemeenskap, het dit ten koste van landmerkstudies gekom. Die studie het verder 'n afname in werklik transformasievraestelle getoon wat 'n blywende impak het.

Tradisioneel het deurbrake in die wetenskap gefloreer op persoonlike interaksies en die spontane uitruil van idees. Die ontleding het egter getoon dat die gemiddelde afstand tussen mede-outeurs met meer as tienvoudig toegeneem het sedert 1960. Nou behels meer as een uit elke sewe wetenskaplike referate samewerking tussen navorsers wat meer as 2,500 XNUMX km van mekaar geleë is.

Die studie het die invloed van afgeleë werk op die aanhalings en ontvangs van wetenskaplike referate ondersoek. Hoogs ontwrigtende referate, wat 'n aansienlike impak op hul onderskeie velde het, was minder geneig om uit afgeleë samewerking te lei. Daar is gevind dat wetenskaplikes wat in die fisiese nabyheid werk, meer geneig is tot baanbrekende ontdekkings.

Terwyl afgeleë werk voordele bied soos verhoogde toegang tot inligting, is dit minder effektief wanneer dit kom by die integrasie van komplekse en abstrakte idees. Afstandsamewerking word uitdagend wanneer kennis nog nie ten volle gekodifiseer is nie en moeilik is om te verwoord. Carl Benedikt Frey, 'n professor aan die Universiteit van Oxford, het die belangrikheid van geografiese nabyheid beklemtoon om die volgende deurbraak te genereer, en gesê dat afstandwerk nie 'n geskikte plaasvervanger het nie.

Die skrywers van die studie erken dat afstandwerk sy meriete het, veral vir toegang tot diverse talent. Hulle beklemtoon egter dat “plek” steeds saak maak. Die unieke waarde van aangesig-tot-aangesig-interaksies en plat spanstrukture om innovasie te bevorder, kan nie ten volle deur aanlynvergaderings herhaal word nie.

Aangesien die wêreld 'n post-pandemiese verskuiwing na afgeleë werk ervaar, voorspel die studie dat meer inkrementele vooruitgang geproduseer sal word ten koste van ontwrigtende ontdekkings. Die skrywers stel voor dat projekte wat op ontwrigtende innovasie fokus die beste geskik is vir spanne op die terrein, terwyl verspreide eweknieë beter geskik is vir inkrementele verbeterings.

Vrae:

-Hoe beïnvloed afstandwerk wetenskaplike deurbrake?

Volgens die studie maak afgeleë werk dit 4% minder geneig om beduidende deurbrake te genereer in vergelyking met werk by dieselfde fisiese plek.

-Wat is die gemiddelde afstand tussen studie mede-outeurs nou in vergelyking met die verlede?

Die gemiddelde afstand tussen studie-mede-outeurs het sedert 1960 met meer as tienvoudig toegeneem.

-Waarom is dit meer geneig om baanbrekende ontdekkings te vind wanneer wetenskaplikes in die fisiese nabyheid werk?

Persoonlike interaksies en die spontane uitruil van idees speel 'n deurslaggewende rol in die bevordering van baanbrekende ontdekkings, wat fisiese nabyheid noodsaaklik maak.

-Wat is die voordele van afstandwerk in wetenskap?

Afgeleë werk bied breër toegang tot diverse talent en inligting, maar dit ontbreek dieselfde doeltreffendheid in die integrasie van komplekse en abstrakte idees.