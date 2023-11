Ons stel die Redmi Watch 4 bekend: 'n Premium-slimhorlosie met verbeterde kenmerke

Xiaomi se subhandelsmerk, Redmi, het onlangs sy nuutste draagbare toestel, die Redmi Watch 4, onthul. Hierdie slimhorlosie is die opvolger van die gewilde Redmi Watch 3 en bring aansienlike verbeterings en opwindende nuwe kenmerke na vore.

Een van die opvallende kenmerke van die Redmi Watch 4 is sy elegante ontwerp. Dit is die eerste slimhorlosie van die handelsmerk met 'n metaal-unibody met 'n aluminium-onderstel, wat dit 'n slanke en premium voorkoms gee. Die horlosie spog ook met 'n roterende kroon van vlekvrye staal met 'n 'diamantgesnyde' ontwerp, wat 'n tikkie sofistikasie byvoeg.

Die Redmi Watch 4 kom met 'n indrukwekkende skerm. Dit het 'n groot 1.97-duim AMOLED-skerm met 'n 60Hz-verversingstempo, wat gladde gebruikerskoppelvlak en animasies verseker. Met 'n resolusie van 390 x 450 piksels en 600 nits piekhelderheid, is hierdie slimhorlosie perfek vir buiteluggebruik, selfs onder harde sonlig. Danksy die LTPS-tegnologie wat gebruik word, bied die toestel ook verlengde batterylewe, wat gebruikers in staat stel om sy kenmerke vir langer tydperke te geniet.

Wat fiksheid en gesondheidsmonitering betref, is die Redmi Watch 4 toegerus met verskeie sensors om jou welstand te monitor. Dit sluit 'n hartklopmonitor, SpO2-sensor vir bloed suurstofvlakmonitering, slaap- en stresmonitering in, en selfs 'n menstruele siklus-spoorsnyer wat spesifiek vir vroue ontwerp is. Boonop ondersteun die horlosie meer as 150 sportmodusse en beskik oor ingeboude GPS vir akkurate dop tydens buite-oefensessies.

Aangedryf deur 'n 470mAh-battery, spog die Redmi Watch 4 met 'n indrukwekkende batterylewe van tot 20 dae onder tipiese gebruiksomstandighede. Die toestel ondersteun ook NFC en Bluetooth 5.3 vir naatlose verbinding met ander toestelle. Wat gerief betref, bied die slimhorlosie 'n reeks kenmerke om daaglikse aktiwiteite te verbeter en die lewe makliker te maak.

Die Redmi Watch 4 is geprys teen CNY 499 (~$70) en is vanaf vandag beskikbaar vir aankoop. Met sy stylvolle ontwerp, gevorderde kenmerke en mededingende prys, is hierdie slimhorlosie gereed om opslae te maak in die draagbare mark.

Algemene vrae (FAQ)

1. Wat is die belangrikste kenmerke van die Redmi Watch 4?

Die Redmi Watch 4 kom met 'n metaal-unibody-ontwerp, 'n groot 1.97-duim AMOLED-skerm, hartklopmonitering, SpO2-sensor, slaap- en stresmonitering, menstruele siklusmonitering, ondersteuning vir meer as 150 sportmodusse, ingeboude GPS, NFC , en Bluetooth 5.3.

2. Wat is die batterylewe van die Redmi Watch 4?

Die slimhorlosie word aangedryf deur 'n 470mAh-battery en bied 'n batterylewe van tot 20 dae onder tipiese gebruik.

3. Wat is die prys van die Redmi Watch 4?

Die Redmi Watch 4 is geprys teen CNY 499 (~ $ 70).

4. Wanneer kan ek die Redmi Watch 4 koop?

Die slimhorlosie is vanaf vandag beskikbaar om te koop.