Nuwe Redmi K70-reeks slimfone onthul tydens Redmi se groot bekendstellingsgeleentheid

Redmi het onlangs sy nuutste reeks slimfone en slim drabare items by 'n hoogs verwagte bekendstellingsgeleentheid in China vertoon. Benewens die indrukwekkende Redmi K70-reeks slimfone, het die maatskappy ook twee nuwe toevoegings tot sy draagbare tegnologie bekendgestel: die Redmi Watch 4 en die Redmi Buds 5 Pro draadlose oordopjes.

Redmi Watch 4: Slanke ontwerp en gevorderde kenmerke

Die Redmi Watch 4 spog met 'n slanke en moderne ontwerp, met 'n groot 1.96-duim AMOLED-skerm met 'n resolusie van 390 x 450 piksels en 'n 60Hz-verversingsfrekwensie. Met 'n maksimum helderheid van tot 600 nits, bied die horlosie 'n indrukwekkende Always-On-skermfunksie. Dit is veral die eerste Redmi Watch met 'n aluminium-omhulsel en 'n 5ATM-waterdigte gradering.

Toegerus met Xiaomi se HyperOS, bied die Redmi Watch 4 'n omvattende reeks kenmerke en konnektiwiteitsopsies, insluitend GNSS-posisionering, NFC en Bluetooth 5.3. Gebruikers kan akkurate gesondheidsopsporingsvermoëns geniet, soos hartklopmonitering, bloedsuurstofvlakopsporing, slaapanalise en stresbepaling. Boonop maak die horlosie voorsiening vir fiksheidsentoesiaste met meer as 150 sportmodusse, wat stemgeleide oefensessies en pasgemaakte herstelprogramme bied.

Die Redmi Watch 4 word aangedryf deur 'n robuuste 470mAh-battery, wat langdurige werkverrigting verseker. Met die Altyd-aan-vertoning en gesondheidsopsporingsfunksies geaktiveer, kan die horlosie maklik tot 10 dae hou. Vir ligter gebruik bied dit 'n indrukwekkende batterylewe van tot 20 dae.

Redmi Buds 5 Pro: meeslepende oudio en geraaskansellasie

Die Redmi Buds 5 Pro draadlose oordopjes het 'n klassieke in-oor-ontwerp en bied 'n premium klank-ervaring. Toegerus met dinamiese drywers, insluitend 10 mm-keramiekbedekte tweeters en 11 mm-titanium-bedekte woofers, lewer hierdie oordopjes ryk en meeslepende klankgehalte. Ondersteuning van LHDC 5.0 Hi-Res klankstroom, kan gebruikers uitsonderlike klankgetrouheid geniet.

Verder is die Redmi Buds 5 Pro toegerus met aktiewe geraaskansellasie-tegnologie, wat die omgewingsgeraas met tot 52dB kan verminder. Of jy nou pendel of in 'n raserige omgewing werk, hierdie oordopjes verseker 'n gefokusde en ononderbroke luisterervaring.

Met Bluetooth 5.3-verbinding bied die Redmi Buds 5 Pro naatlose koppeling en 'n stabiele verbinding. Boonop bied die e-Sports-weergawe 'n gespesialiseerde USB-C 2.4Ghz-sender wat latensie aansienlik verminder tot net 20ms, wat die spelervaring vir entoesiaste verbeter.

Die gekombineerde batterylewe van die Redmi Buds 5 Pro en sy laaikas is 'n indrukwekkende 38 uur. Met ANC-modus geaktiveer kan gebruikers tot 6.5 uur se speeltyd geniet, terwyl die deaktivering van ANC die batterylewe tot 10 uur verleng.

Pryse en beskikbaarheid

Die Redmi Watch 4 is geprys teen CNY 500 ($ 70) en is tans beskikbaar vir aankoop vanaf Xiaomi se amptelike webwerf. Net so is die Redmi Buds 5 Pro beskikbaar teen dieselfde pryspunt en kom in swart, wit, blou en swart/oranje kleurvariante.

Met hul gevorderde kenmerke en aantreklike pryspunte, is die Redmi Watch 4 en Redmi Buds 5 Pro gereed om die hele draagbare tegnologie-ruimte te verhef, wat gebruikers 'n uitsonderlike klank-ervaring en omvattende gesondheidsopsporingsvermoë bied.