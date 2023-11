Nuwe Poco X6 Pro: 'n Wêreldkragstasie in wording

Gerugte het die rondte gedoen oor die Xiaomi-subhandelsmerk Redmi se komende hoë-end toestelle vir die Chinese mark. Ons het nou opwindende nuus vir wêreldwye slimfoon-entoesiaste. Die Redmi K70E gaan sy internasionale debuut maak as die Poco X6 Pro!

Die bevestiging kom van 'n onlangse NBTC-sertifisering in Thailand, wat die modelnommer 2311DRK48G verbind met die naam Poco X6 Pro. Boonop is die Indiese weergawe van die toestel, met modelnommer 2311DRK48I, ook deur BIS vir verkoop in die land gesertifiseer. Hierdie openbaring dui op 'n naderende bekendstelling in die subkontinent.

Die Redmi K70E, met modelnommer 2311DRK48C, dra die "C"-agtervoegsel, wat die beoogde vrystelling in China aandui. Xiaomi en sy subhandelsmerke het konsekwent die "G"-agtervoegsel gebruik vir toestelle wat wêreldwyd vrygestel is en die "I"-agtervoegsel vir toestelle wat op die Indiese mark gerig is.

So wat kan ons van die Poco X6 Pro verwag? Daar word gerugte dat die slimfoon 'n massiewe 6.67-duim OLED-skerm met 'n indrukwekkende "1.5K"-resolusie en 'n gladde 120 Hz-verversingsfrekwensie het. Die Dimensity 8300-Ultra SoC sal die toestel aandryf, wat blitsvinnige werkverrigting verseker. Die Poco X6 Pro sal na verwagting tot 16 GB RAM en 'n uitgebreide 1 TB stoorplek bied, wat aan die behoeftes van kraggebruikers voldoen.

Wat die Poco X6 Pro werklik onderskei, is sy formidabele 5,500 90 mAh-battery, toegerus met XNUMXW-laaiondersteuning. Hierdie kombinasie beloof uitgebreide gebruik sonder die moeite van gereelde herlaai. Die bekendstelling van so 'n kragtige toestel aan die X-reeks sal sekerlik nuuskierigheid onder slimfoon-entoesiaste wêreldwyd aanwakker.

Wat pryse betref, bly besonderhede skaars. Gegewe die indrukwekkende spesifikasies van die Poco X6 Pro, sal dit egter interessant wees om te sien hoe Xiaomi dit in die mark posisioneer. Bly ingeskakel vir verdere opdaterings oor die wêreldwye beskikbaarheid en pryse van hierdie slimfoon wat baie verwag word.

Bron: NBTC Thailand Sertifisering, BIS Sertifisering

FAQ

V: Wat is die Poco X6 Pro?

A: Die Poco X6 Pro is die internasionale weergawe van die Redmi K70E, 'n hoë-end slimfoon vervaardig deur Xiaomi sub-handelsmerk Redmi.

V: Wanneer sal die Poco X6 Pro wêreldwyd beskikbaar wees?

A: Alhoewel die presiese vrystellingsdatum nog aangekondig moet word, dui die onlangse sertifisering op 'n dreigende wêreldwye bekendstelling.

V: Wat is die belangrikste kenmerke van die Poco X6 Pro?

A: Die Poco X6 Pro bied na bewering 'n 6.67-duim OLED-skerm met '1.5K'-resolusie en 120 Hz-verversingsfrekwensie, aangedryf deur die Dimensity 8300-Ultra SoC. Daar word verwag dat dit tot 16 GB RAM, tot 1 TB berging en 'n 5,500 90 mAh-battery met XNUMX W-laaiondersteuning sal hê.

V: Hoeveel sal die Poco X6 Pro kos?

A: Prysbesonderhede vir die Poco X6 Pro is nog nie beskikbaar nie. Gegewe sy hoë-end spesifikasies, sal dit egter waarskynlik geposisioneer word as 'n premium slimfoon.