Nuwe vlagskip-slimfone Redmi K70 en Redmi K70 Pro onthul

Redmi, 'n gewilde slimfoonhandelsmerk, het vandag 'n hoogs verwagte geleentheid aangebied om hul nuutste vlagskiptoestelle bekend te stel - die Redmi K70 en Redmi K70 Pro. Die hoogtepunt van hierdie slimfone is die inkorporering van die splinternuwe 50 MP-hoofkamera, vinnige laai-vermoëns en top-van-die-lyn-skyfiestelle.

Redmi K70 – toonaangewende vertoning en kragtige prestasie

Aangedryf deur Qualcomm se Snapdragon 8 Gen 2, wat as hul topplatform vir 2022 beskou word, lewer die Redmi K70 uitsonderlike prestasie. Dit beskik oor 'n asemrowende 6.67 duim OLED-skerm met 'n hoë resolusie van 1440p en 'n indrukwekkende 120 Hz-verversingsfrekwensie. Die maatskappy beweer dat die skerm 'n wye reeks kleure kan wys met sy 12-bis-paneel, wat 'n merkwaardige 68.7 miljard kleure bied. Daarbenewens kan dit 'n toonaangewende piekhelderheid van 4,000 XNUMX nits bereik, wat 'n lewendige en meeslepende visuele ervaring verseker. Xiaomi het ook 'n AI-algoritme geïmplementeer wat videospeletjies en toepassings op hierdie toestel verbeter.

Die Redmi K70 is toegerus met 'n aansienlike hoeveelheid RAM, vanaf 12 GB en gaan tot 16 GB LPDDR5X RAM. Benewens die ruim RAM, wissel bergingsopsies van 256 GB tot 'n massiewe 1 TB se UV 4.0-berging. Gebruikers sal die vryheid hê om groot hoeveelhede data te stoor en verskeie toepassings gelyktydig glad te laat loop.

Ongeëwenaarde kamerastelsel en blitsvinnige laai

Die hoofkameramodule aan die agterkant van die Redmi K70 beskik oor 'n indrukwekkende 50 MP-sensor met 'n grootte van 1/1.55″ en 'n f/1.6 diafragma, tesame met optiese beeldstabilisasie (OIS). Dit maak voorsiening vir buitengewone lae-lig fotografie en hoë gehalte beelde in verskeie beligtingstoestande. Daarbenewens is daar 'n 8 MP-ultrawyehoekskieter en 'n 2 MP-dieptesensor om veelsydigheid te bied om verskillende perspektiewe vas te lê.

Vir diegene wat dit waardeer om pragtige selfies vas te vang, spog die kamera aan die voorkant met 'n 16 MP-sensor. Alhoewel spesifieke besonderhede nie verskaf is nie, word bespiegel dat dit toegerus sal wees met 'n 1/3.06″-sensor en 'n f/2.5-lens soortgelyk aan die Redmi K60-reeks.

Een van die uitstaande kenmerke van die Redmi K70 is sy massiewe 5,000 120 mAh-battery, wat blitsvinnige 18 W-laai ondersteun. Hierdie voorpunt-tegnologie stel die toestel in staat om 'n volle laai in net 70 minute te bereik, wat 'n nuwe standaard stel vir vinnige laai in die slimfoonbedryf. Die Redmi K2 bevat 'n selfstandige P1-laaiskyfie en 'n GXNUMX-batterybestuurskyfie, wat bydra tot verbeterde batterylewe en algehele kragbestuur.

HyperOS en beskikbaarheid

As deel van die Xiaomi-heelal loop die Redmi K70 op HyperOS, gebaseer op die nuutste Android 14-bedryfstelsel. Dit bevat ook noodsaaklike kenmerke soos NFC en Bluetooth 5.3, wat moderne verbindingsopsies handhaaf. Dit het egter nie 'n microSD-gleuf nie, ook nie 'n 3.5 mm-klankaansluiting nie.

Die Redmi K70 sal vanaf 1 Desember om 10:2,499 in China te koop wees. Daar is vier kleuropsies om van te kies: Wit, Swart, Maansteenblou en Violet. Die pryse begin by CNY350 ($320/€12) vir die 256/3,399 GB-variant en styg tot CNY480 ($435/€16) vir die top-van-die-lyn 1 GB/XNUMX TB-weergawe.

Redmi K70 Pro – Verhoog die slimfoonervaring

Soortgelyk aan die Redmi K70, kom die Redmi K70 Pro met 'n 6.67″ OLED-skerm van 1440p-resolusie, ontwikkel in samewerking met TCL. Dit onderskei hom egter met die Snapdragon 8 Gen 3-skyfiestel, wat selfs meer krag en werkverrigting bied in vergelyking met die standaard K70-model.

Die kamera-opstelling bevat dieselfde 50 MP-hoofsensor met OIS, 'n 50 MP-telefotokamera met 2x optiese zoom, en 'n 12 MP-ultrawye skieter. Hierdie kombinasie verseker merkwaardige fotografievermoëns, wat verbeterde inzoomvermoëns en 'n breër gesigsveld bied. Die voorste kamera bestaan ​​uit 'n 16 MP-sensor.

Die Redmi K70 Pro behou die uitsonderlike 5,000 120 mAh-battery en 18 W-laaitegnologie, wat 'n volle laai binne 3,299 minute belowe. Dit sal in drie kleure beskikbaar wees: Swart, Wit en Blou, met pryse vanaf CNY465 ($420/€12) vir die 256/4,399 GB-variant en tot CNY620 ($565/€24) vir die topvlak 1 GB RAM en XNUMX TB berging opsie.

FAQ

V: Wat is die uitstaande kenmerk van die Redmi K70 en K70 Pro?

A: Albei slimfone het 'n nuwe 50 MP-hoofkamera, vinnige laai-vermoëns en vlagskip-skyfiestelle.

V: Hoe lank neem dit om die Redmi K70 en K70 Pro ten volle te laai?

A: Die toestelle ondersteun 120W-laai, wat hulle in staat stel om 'n volle laai in net 18 minute te bereik.

V: Watter kleure is beskikbaar vir die Redmi K70 en K70 Pro?

A: Die Redmi K70 bied kleuropsies vir wit, swart, maansteenblou en violet, terwyl die K70 Pro in swart, wit en blou beskikbaar is.