Redmi stel veelsydige lessenaarluidspreker bekend met meeslepende oudio-ervaring

Redmi, 'n sub-handelsmerk van Xiaomi, het die bekendstelling aangekondig van sy eerste oudio-randtoestel wat aan tafelrekenaartoestelle toegewy is. Die Redmi Desktop Speaker, nou beskikbaar vir voorafbestelling in China, bied 'n slanke en stylvolle ontwerp saam met indrukwekkende kenmerke.

Die Redmi-rekenaarluidspreker spog met 'n silindriese eenstuk-ontwerp, versier met 'n gaasstof en 'n lewendige RGB-ligstrook wat 'n tikkie mode by enige lessenaaropstelling voeg. Wat klankgehalte betref, lewer die luidsprekers 'n goed gebalanseerde werkverrigting oor hoë, medium en lae frekwensies. Met 'n spesiaal ontwerpte 53° kantelhoek verseker hulle optimale klankprojeksie vir lessenaartonele. Die Redmi-rekenaarluidsprekers is veral erken met die gesogte "CGEC Golden Ear Preferred Product"-eresertifikaat nadat hulle hoë tellings ontvang het in 'n dubbelblinde toets wat deur die Golden Ear Laboratory uitgevoer is.

Een uitstaande kenmerk van hierdie luidsprekers is die ingeboude versteekte mikrofone, wat hulle veelsydig maak vir stemoproepe, aanlynklasse, afgeleë vergaderings en selfs aanlynspeletjies. Hierdie funksionaliteit voorsien in die uiteenlopende behoeftes van gebruikers en bied meer as net uitsonderlike klankgehalte.

Verbinding is ook 'n sleutelaspek van die Redmi Desktop Speaker. Dit ondersteun USB-eenlynverbinding, wat beide USB-A- en Type-C-koppelvlakke in een kombineer. Boonop beskik dit oor Bluetooth 5.0 met lae-latency-ondersteuning en 'n 3.5 mm klank-uitset-koppelvlak, wat versoenbaarheid met 'n wye reeks toestelle verseker.

Die Redmi-rekenaarluidsprekers bied ook 'n visuele ervaring met hul ligstrook, wat vyf verskillende style van beligtingseffekte bied. In die bakkie-ritmemodus ontleed die DSP die musiekspektrum intelligent en sinchroniseer die ligstrook met die musiek, wat 'n dinamiese en meeslepende visuele ervaring skep.

Oor die algemeen bring die Redmi Desktop Speaker estetika en funksionaliteit bymekaar, wat 'n meeslepende oudiovisuele ervaring vir rekenaargebruikers beloof. Met sy stylvolle ontwerp, indrukwekkende klankgehalte, veelsydige funksionaliteit en gevorderde konnektiwiteitsopsies, sal dit 'n gewilde keuse word onder gebruikers wat hul rekenaarklankervaring wil verbeter.