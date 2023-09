Die Rooi Vuurmier: 'n Nuwe Indringerspesie in Europa

’n Onlangse studie het aan die lig gebring dat die rooi vuurmier, wetenskaplik bekend as Solenopsis invicta, vir die eerste keer in Europa gevind is. Inheems aan Suid-Amerika, het hierdie indringerspesie die afgelope eeu vinnig oor die Verenigde State, Mexiko, die Karibiese Eilande, China en Australië versprei. Nou het dit sy pad na Sicilië, Italië, gemaak.

Rooi vuurmiere is bekend daarvoor dat hulle aggressief is en hul steek kan pyn en allergiese reaksies veroorsaak. Hulle kan ook skade aan gewasse en plaaslike ekosisteme veroorsaak. Navorsers het 88 rooivuurmierneste naby die stad Syracuse in Sisilië geïdentifiseer, wat 'n gebied van 5 hektaar beslaan. Die hoofstudieskrywer, Mattia Menchetti, sê dat dit 'n verrassing was om hierdie spesie in Italië te vind, maar nie onverwags nie.

Terwyl rooi vuurmiere voorheen in ingevoerde produkte in Spanje, Finland en Nederland gevind is, is dit die eerste bevestigde kolonie in Europa. Die kolonies is in 'n voorstedelike gebied van Syracuse ontdek, maar dit is onduidelik hoe en wanneer hulle daar aangekom het. Wetenskaplikes meen dat die miere moontlik by 'n deurgangspunt aangekom het met aansienlike menslike aktiwiteit, soos die stad se hawe. Plaaslike verslae dui op 'n toename in miersteke sedert 2019.

Genetiese ontleding dui daarop dat die miere heel waarskynlik van die Verenigde State of China versprei het, waar Solenopsis invicta ook 'n indringerspesie is. Die navorsers waarsku dat die miere binnekort deur Europa kan versprei, aangesien 7% van die vasteland, insluitend groot stedelike gebiede, 'n geskikte klimaat vir die spesie het.

Indringerspesies soos die rooi vuurmier het beduidende ekonomiese en ekologiese impakte. Volgens ’n verslag wat deur die Verenigde Nasies gesteun word, kos dit die wêreld jaarliks ​​minstens $423 miljard, wat die uitwissing van plante en diere veroorsaak, voedselsekerheid bedreig en omgewingskatastrofes vererger.

