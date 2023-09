'n Indringermierspesie wat in Italië gevind word, kan met globale verhitting na die Verenigde Koninkryk versprei, waarsku studie

’n Indringer, nie-inheemse mierspesie bekend as die rooi vuurmier (Solenopsis invicta) het in Italië gevestig geraak en hou ’n bedreiging vir Europa en moontlik die VK in met globale verhitting, volgens ’n studie. Hierdie miere word beskou as een van die mees vernietigende indringerspesies aangesien hulle 'n kragtige angel het en skade aan gewasse kan veroorsaak en elektriese toerusting kan besmet. Dit is bekend dat hulle vinnig "superkolonies" vorm met veelvuldige koninginne, wat op inheemse plante, insekte en herbivore prooi, wat hulle uiteindelik vir kos uitkom.

Die rooi vuurmier is die vyfde duurste indringerspesie wêreldwyd en kan jaarliks ​​'n geraamde $6 miljard (£4.8 miljard) se skade aanrig. Navorsers het 88 rooivuurmierneste oor 5 hektaar (12 hektaar) naby Syracuse, Sisilië, geïdentifiseer en het vasgestel dat die indringerkolonies uit China of die VSA kon ontstaan ​​het. Die studie beklemtoon die behoefte aan gekoördineerde pogings om hierdie nuwe bedreiging op te spoor en daarop te reageer voordat dit onbeheerbaar versprei.

Die liefdadigheidsorganisasie Buglife het 'n beroep op die Britse regering gedoen om die invoer van grond te verbied, aangesien indringermierspesies maklik deur ingevoerde plante versprei word. Die EU het reeds die uitvoer van grond uit die VK verbied, maar wederkerige maatreëls is nie deur die VK getref om invoer te stop nie, veral deur die tuinbouhandel. Kenners is bekommerd oor hierdie indringermierspesies wat Europa binnekom, want sodra hulle gevestig is, word dit uitdagend om hulle uit te roei.

Die rooi vuurmier is voorheen in ingevoerde produkte in Spanje, Finland en Nederland gevind, maar dit is die eerste bevestiging van sy vestiging in die natuur op die Europese vasteland. Terwyl die EU sy lys van "spesies van kommer" bygewerk het om die rooi vuurmier in te sluit, het die Britse regering nie sy lys opgedateer sedert Brexit nie. Australië bestee tans A$400m (£205m) om die mier uit te roei, terwyl Nieu-Seeland die enigste land is wat hulle suksesvol uitgeroei het.

Die navorsers het vasgestel dat die rooi vuurmier hom moontlik in ongeveer 7% van Europa kan vestig. Met globale verhitting kan tot die helfte van die stedelike gebiede in Europa, insluitend groot stede soos Londen, Parys, Rome en Barcelona, ​​geskikte habitats vir die spesie word. Die mier is die beste geskik vir Mediterreense kusstede, en hul seehawens kan help met die verspreiding daarvan.

Die studie beveel verdere monitering van hawens aan, aangesien windgesteunde vlieënde koninginmiere moontlik van die hawe van Syracuse in Sisilië aangekom het. Die publiek kan ook 'n deurslaggewende rol speel in die opsporing van die rooi vuurmier, aangesien hulle dikwels in stedelike gebiede aangetref word en aan hul pynlike steke en kenmerkende neshope uitgeken kan word.

