Nuwe mod verbeter Red Dead Redemption-ervaring op rekenaar

'n Onlangs vrygestelde mod vir die Ryujinx-emulator op rekenaar het Red Dead Redemption-aanhangers 'n rede gegee om bly te wees. Die mod, bekend as Mouse Aim Control Injector, voeg inheemse ondersteuning by vir muismik en kamerabeweging, wat die spelervaring op rekenaar verbeter.

Soos baie spelers weet, moet Red Dead Redemption nog nie amptelik op rekenaar vrygestel word nie, wat aanhangers laat smag om hierdie geliefde titel te speel. Alhoewel daar emulators beskikbaar is, soos Xenia Xbox 360 en Yuzu en Ryujinx Switch-emulators, het die onlangse vergelykings getoon dat Ryujinx die beste emulasie vir die Switch-weergawe van die speletjie bied.

Die Mouse Aim Control Injector-mod komplementeer hierdie ervaring deur PC-spelers toe te laat om die speletjie se kamera te beheer op 'n manier soortgelyk aan Red Dead Redemption 2 op PC. Alhoewel die mod tans slegs met Ryujinx versoenbaar is, het die skepper genoem dat 'n weergawe vir Yuzu ook in die werke is. Daarbenewens werk hulle aan 'n soortgelyke mod vir The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Vir PC-spelers wat gretig gewag het op die kans om die oorspronklike Red Dead Redemption op PC te ervaar, bied hierdie mod 'n aanloklike geleentheid. Volg eenvoudig die verskafde installasie-instruksies om die mod by jou spelervaring in te sluit en trek ten volle voordeel uit muismik en kamerabeweging.

Terwyl Red Dead Redemption reeds wêreldwyd vir Nintendo Switch en PlayStation beskikbaar is, kan die oorspronklike weergawe op PlayStation 3 en Xbox 360 geniet word. Die speletjie se hervrystelling is amptelik in Augustus vanjaar deur Rockstar aangekondig, wat aanhangers bekoor het met die geleentheid om te herleef of ervaar vir die eerste keer die verhaal van die voormalige outlaw John Marston in die gebeure onmiddellik na die krities bekroonde Red Dead Redemption 2. Die hervrystelling sluit ook die opwindende storie-uitbreiding, Undead Nightmare in, wat 'n opwindende kinkel op die Western-genre bied as Marston veg teen 'n meedoënlose zombiehorde en soek 'n geneesmiddel in 'n bonatuurlike omgewing.

Moenie hierdie wonderlike geleentheid misloop om jou Red Dead Redemption-ervaring op rekenaar te verbeter met die Mouse Aim Control Injector-mod nie. Dompel jouself in die boeiende wêreld van John Marston en begin 'n opwindende avontuur soos geen ander nie.

Vrae:

V: Is Red Dead Redemption amptelik beskikbaar op rekenaar?

A: Nee, Red Dead Redemption is nie amptelik vir rekenaar vrygestel nie. Emulators soos Ryujinx bied egter 'n manier vir rekenaarspelers om die speletjie te ervaar.

V: Sal die Mouse Aim Control Injector-mod saam met ander emulators werk?

A: Tans is die mod slegs versoenbaar met Ryujinx, maar die skepper werk ook aan 'n weergawe vir Yuzu.

V: Is daar ander mods beskikbaar vir Red Dead Redemption?

A: Die modder werk ook aan 'n soortgelyke mod vir The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Spelers kan uitsien na bykomende verbeterings vir hul spelervaring.