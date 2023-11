Red Dead Redemption II-aanhangers hoop steeds op 60 fps op PlayStation 5

Red Dead Redemption II-aanhangers wag gretig op die vrystelling van 'n amptelike 60fps-opdatering vir die PlayStation 5. Alhoewel daar bewerings was dat die bereiking van 60fps moontlik is, is geen konkrete metode deur Rockstar Games verskaf nie, wat aanhangers gelaat het om te spekuleer en na alternatiewe oplossings te soek. .

Twitter-gebruiker @illusion het onlangs 'n video gedeel wat Red Dead Redemption II vertoon wat glad verloop teen 60 fps op die PlayStation 5, wat opwinding onder aanhangers veroorsaak. Die metode wat gebruik word om hierdie indrukwekkende raamkoers te bereik, bly egter 'n raaisel. Die video het aansienlike aandag gekry, met aanhangers en ondersteuners van ander speletjiesplatforms wat op die bespreking ingeskakel het.

Baie aanhangers het hul frustrasie uitgespreek oor Rockstar se gebrek aan amptelike 60fps-ondersteuning vir die PlayStation 5. Bespiegelings oor die rede daarvoor wissel van kommer oor potensiële winsmotiewe tot die ontwikkelaars wat ander projekte prioritiseer. Alhoewel dit maklik is om die ontwikkelaars te blameer, is dit belangrik om te onthou dat hulle tans op ander pogings gefokus is.

Om belediging by beserings te voeg, was aanhangers teleurgesteld toe 'n 60fps-pleister verlede maand vrygestel is vir die oorspronklike Red Dead Redemption in plaas van sy hoogs verwagte opvolger. Sommige aanhangers het hul teleurstelling op aanlynforums uitgespreek en in die steek gelaat deur die gemiste geleentheid vir 'n gladder spelervaring in die bekroonde oopwêreld-speletjie.

Namate die afwagting vir die volgende herhaling van Rockstar se vlagskip-franchise, Grand Theft Auto VI, groei, raak die geduld onder aanhangers min. Terwyl aanhangers die behoefte aan ontwikkelaars verstaan ​​om hul projekte te prioritiseer, dra die afwesigheid van enige opdaterings of sleepwaens vir GTA VI net by tot die frustrasies.

Intussen sal Red Dead Redemption II-aanhangers aanhou soek na maniere om 60fps op die PlayStation 5 te bereik, met die hoop dat Rockstar Games uiteindelik 'n amptelike opdatering sal vrystel om hul spelervaring te verbeter. Tot dan gaan die soektog na antwoorde voort, en aanhangers sal enige vlietende oomblikke van gladde spel wat oor hul pad kom, geniet.

-

Algemene vrae (FAQ)

1. Is daar 'n amptelike 60fps-opdatering vir Red Dead Redemption II op PlayStation 5?

Nee, daar is tans geen amptelike 60fps-opdatering vir Red Dead Redemption II op die PlayStation 5 nie.

2. Kan Red Dead Redemption II teen 60 fps op PlayStation 5 loop?

Alhoewel daar beweer is dat 60 fps op die PlayStation 5 behaal is, is geen konkrete metode deur Rockstar Games verskaf nie.

3. Hoekom het Rockstar Games nie 'n 60fps-pleister vir Red Dead Redemption II op PlayStation 5 vrygestel nie?

Die rede agter die afwesigheid van 'n amptelike 60fps-opdatering vir Red Dead Redemption II op PlayStation 5 bly onbekend. Bespiegelings wissel van kommer oor potensiële winsmotiewe tot die ontwikkelaars wat ander projekte prioritiseer.

4. Was daar 'n 60fps-patch vrygestel vir die oorspronklike Red Dead Redemption?

Ja, 'n 60fps-pleister is verlede maand vir die oorspronklike Red Dead Redemption vrygestel. Aanhangers was egter teleurgesteld omdat hulle gehoop het dat die pleister ook op Red Dead Redemption II van toepassing sou wees.

5. Is daar enige nuus oor Grand Theft Auto VI?

Daar is tans geen amptelike nuus of opdaterings oor Grand Theft Auto VI nie. Aanhangers wag gretig op enige inligting van Rockstar Games oor die hoogs verwagte opvolg.