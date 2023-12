Die Realme GT5 Pro: 'n vlagskip-mededinger met indrukwekkende kenmerke

Die Realme GT5 Pro het sy langverwagte debuut in China gemaak. Met 'n pragtige ontwerp, deel hierdie vlagskip-slimfoon verskeie komponente met die OnePlus 12. Dit staan ​​egter op sy eie met 'n reeks indrukwekkende kenmerke en vermoëns.

Onder die enjinkap bevat die Realme GT5 Pro die nuutste Snapdragon 8 Gen 3-skyfie vir uitsonderlike werkverrigting. Dit word gepaard met óf 12 GB óf 16 GB LPDDR5X RAM, en bied bergingsopsies van 256 GB, 512 GB of 'n yslike 1 TB UV 4.0-berging. Om doeltreffende verkoeling te verseker, bevat die toestel 'n 12,000 2 mmXNUMX dampkamer, wat optimale termiese bestuur bied.

Die Realme GT5 Pro vertoon 'n slanke veganistiese leerrug wat beskikbaar is in Red Rock en Bright Moon-kleure, saam met 'n getekstureerde glas-afgewerkte Starry Night-opsie. Aan die voorkant vind u 'n betowerende 6.78-duim AMOLED-skerm met 'n resolusie van 2780x1264px. Hierdie skerm bied 'n maksimum verversingsfrekwensie van 144Hz, 'n aanraakmonstertempo van 2,160 4,500 Hz en 'n ongelooflike maksimum helderheid van 1,000 1,600 nits. Met handbeheer kan die paneel tot XNUMX XNUMX nits bereik, en met outomatiese helderheid gaan dit tot XNUMX XNUMX nits. Boonop is 'n vingerafdrukskandeerder naatloos in die paneel ingebed.

Soortgelyk aan die OnePlus 12, het die Realme GT5 Pro 'n indrukwekkende 5,400 100 mAh-battery. Dit ondersteun 50W bedrade laai en XNUMXW draadlose laai, wat vinnige en gerieflike kragaanvulling verseker.

Die kamera-opstelling op die Realme GT5 Pro is noemenswaardig, met 'n 50 MP LYT-808 1/1.4-duim-hoofsensor en 'n 23 mm f/1.69-lens. Dit beskik ook oor 'n periskoop-zoemkamera toegerus met 'n groter 50 MP IMX890 1/1.56-duim-sensor en 'n 65 mm f/2.6-lens. Laastens is daar 'n 8MP f/2.2-vastefokus ultrawye kamera met 'n 1/4.0-duim-sensor, wat veelsydigheid bied om verskillende perspektiewe vas te lê.

Wat bykomende kenmerke betref, bevat die Realme GT5 Pro luggebare, wat gebruikers in staat stel om met hul toestel te kommunikeer deur handbewegings te gebruik. Dit bevat 'n handpalm-ontsluit-gebaar, wat Realme beweer net so veilig soos gesigslot is. Die toestel spog ook met Dolby Atmos-gestemde stereoluidsprekers en 'n gesofistikeerde lineêre vibrasiemotor vir verbeterde haptiese terugvoer. Verder is dit IP64-gegradeer, wat volle stofbeskerming en weerstand teen waterspatsels bied.

Die Realme GT5 Pro is beskikbaar vir voorafbestelling en sal op 14 Desember begin gestuur word. As 'n bonus sal klante 'n paar Realme Buds Classic Edition 2 ontvang en 'n krediet van CNY 100 ($15, €13, INR 1,200) vir ander aankope by Realme se aanlynwinkel in China. Met die afslag toegepas, is die pryse vir verskillende modelle soos volg: CNY 3,298 (€430, INR 38,680) vir die 12/256GB-model, CNY 3,598 (€470, INR 42,260) vir die 16/256GB-model, CNY 3,898 510, INR 45,700) vir die 16/512GB-model, en CNY 4,198 (€550, INR 49,245) vir die 16GB/1TB-model op die boonste rak.