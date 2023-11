Muisegedrag en breinaktiwiteit: Ontsyfering van die verbinding

Muise is hoogs aktiewe wesens, dikwels besig met verskeie bewegings en gedrag. Of dit nou is om hul snorbaarde te versorg, te snuif of te ruk, hierdie aksies genereer neurale seine wat oor verskillende streke van die brein strek. Alhoewel hierdie seine 'n blik gee op 'n muis se oomblik-tot-oomblik aktiwiteite, bly hul presiese betekenis ontwykend.

In 'n baanbrekende studie het navorsers by HHMI se Janelia Navorsingskampus 'n instrument genaamd Facemap ontwikkel, wat diep neurale netwerke gebruik om 'n skakel tussen 'n muis se gesigsbewegings (oog, snor, neus en mond) en neurale aktiwiteit in die brein te vestig. Deur te verstaan ​​hoe hierdie spontane gedrag met breinwye seine korreleer, hoop wetenskaplikes om die geheimenisse van neurale voorstelling te ontrafel.

Atika Syeda, 'n gegradueerde student in die Stringer Lab en hoofskrywer van die studie, verduidelik die doel: om die gedrag wat in spesifieke breinstreke verteenwoordig word, te identifiseer en opsporingsmeganismes te verbeter. Vorige werk van Janelia Groepleiers Carsen Stringer en Marius Pachitariu het getoon dat oënskynlik willekeurige breinaktiwiteit in werklikheid deur hierdie spontane bewegings gedryf word. Die onderliggende meganismes bly egter swak verstaan.

Die ontwikkeling van Facemap verteenwoordig 'n beduidende vooruitgang in die dekodering van breinwye seine. Deur gesigsbewegings op te spoor en te ontleed, kan navorsers insigte kry in die spesifieke gedrag en aktiwiteite wat neurone verteenwoordig. Hierdie instrument open nuwe weë om die ingewikkelde verhouding tussen muisgedrag en breinaktiwiteit te ontbloot.

Soos navorsing vorder, is wetenskaplikes hoopvol dat 'n duideliker begrip van hierdie verbande lig sal werp op hoe die brein inligting van gesigsbewegings verwerk en gebruik. Deur die neurale voorstelling van gedrag te dekodeer, het hierdie navorsing die potensiaal om ons kennis van breinfunksie aansienlik te bevorder en waardevolle insigte vir toekomstige studies te verskaf.

vrae

V: Wat is Facemap?

Facemap is 'n instrument wat ontwikkel is deur navorsers by HHMI se Janelia Navorsingskampus. Dit gebruik diep neurale netwerke om 'n verband tussen 'n muis se gesigbewegings en neurale aktiwiteit in die brein te vestig.

V: Wat is die betekenis daarvan om muisgedrag en breinaktiwiteit te bestudeer?

Die bestudering van muisgedrag en breinaktiwiteit kan waardevolle insigte verskaf oor hoe die brein inligting verwerk en verteenwoordig. Deur die neurale voorstelling van spesifieke gedrag te verstaan, kan navorsers 'n dieper begrip van breinfunksie kry.

V: Hoe werk Facemap?

Facemap volg en ontleed gesigsbewegings, soos oog-, snor-, neus- en mondbewegings, by muise. Dit bring dan hierdie inligting in verband met die ooreenstemmende neurale aktiwiteit in die brein, wat insig gee in die gedrag wat deur spesifieke breinstreke verteenwoordig word.

V: Wat is die potensiële toepassings van hierdie navorsing?

Hierdie navorsing het die potensiaal om ons begrip van breinfunksie te verbeter en kan implikasies hê vir verskeie velde, insluitend neurowetenskap, sielkunde en medisyne. Dit kan bydra tot vooruitgang in die begrip van breinafwykings en die ontwikkeling van geteikende terapieë.