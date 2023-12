Ameri-Merc: The Meanest German Restomod in America deur Tucci Hot Rods

In 'n klein dorpie in Sentraal-New York het Tucci Hot Rods die konsep van 'n restomod na nuwe hoogtes geneem met hul nuutste skepping. Terwyl puriste kan redeneer dat die verandering van 'n klassieke Mercedes 190E met 'n nommerpas Cosworth-enjin heiligsheilig is, smeek Tucci Hot Rods om te verskil. In plaas daarvan om aan tradisionele reëls te voldoen, het hulle besluit om hierdie Duitse sportsedan 'n ware Amerikaanse kinkel te gee.

Weg is die Cosworth-enjin, vervang deur die kloppende hart van ’n tweedegeslag Ford F-150 Raptor-bakkie – die EcoBoost V6. Onder die vaardige hande van Dom Tucci integreer die pasgemaakte monterings die EcoBoost V6 naatloos in die 190E se enjinruimte. Maar hierdie enjin is geen gewone EcoBoost nie – dit is omskep in 'n absolute kragstasie.

Toegerus met twee BorgWarner EFT6758-turbo-aanjaers wat 'n verstommende 30psi hupstoot kan hanteer, genereer hierdie restomod ongeveer 700 perdekrag na die bande. Gepaard met 'n Bowler-Tremec TKX Carbon Edition vyfgang-handratkas en 'n dubbelplaatkoppelaarstel van Advanced Clutch Technology, bied dit 'n opwindende ry-ervaring anders as enige ander.

Tucci Hot Rods het nie daar gestop nie. Om te verseker dat die Ameri-Merc al daardie krag kon hanteer, het hulle die voorvering aangepas uit 'n stel wat bedoel is vir SN95 Mustangs, kompleet met Wilwood Superlite-viersuierkalipers en 13-duim rotors. Met sy oorvloed perdekrag kan hierdie dier met die ratsheid van ’n veel ouer voertuig hoeke maak en dalk selfs met finesse dryf.

Baie geluk aan Tucci Hot Rods vir die skep van een van die indrukwekkendste Duitse restomods wat die afgelope jare in Amerika gesien is. Hierdie unieke samesmelting van Duitse ingenieurswese en Amerikaanse spiere wys die onbeperkte moontlikhede van motoraanpassing. Alhoewel dit menings kan verdeel, kan die ontsagwekkende vakmanskap en prestasie van hierdie Ameri-Merc nie ontken word nie.