Pasgemaakte Mercedes 190E: 'n Beeslike Duitse Restomod

In die wêreld van Europese klassieke, word 'n nommerpas Mercedes 190E met 'n Cosworth-enjin as die toonbeeld van perfeksie beskou. Puriste kan egter hul wenkbroue lig by die aanskoue van 'n gewysigde weergawe, veral een wat in Sentraal-New York gevind word. Hierdie spesifieke Mercedes 190E het 'n skouspelagtige transformasie ondergaan, met sy oorspronklike aandryfstelsel wat vervang is deur die kloppende hart van 'n tweedegenerasie Ford F-150 Raptor – die EcoBoost V6.

Hierdie pragtige restomod-skepping is die breinkind van Dom Tucci, eienaar van Tucci Hot Rods in Marcy, New York. Bekend vir hul kundigheid in die pasmaak van Fords, het Tucci en sy span projekte suksesvol aangepak wat Mustangs, Broncos, en selfs 'n veldry-omskakeling van die EcoSport econo-boks behels. Met die Mercedes 190E het hulle egter daarop gemik om uit hul gemaksone te tree en nuwe moontlikhede te verken.

Weg is die fabriekstoegeruste M102 reguit-vier of M103 reguit-ses-enjins. In hul plek sit die aangepaste EcoBoost V6, versterk deur twee BorgWarner EFT6758-turbo-aanjaers wat meer as 30psi se hupdruk kan hanteer. Hierdie monsteragtige enjin is in staat om 'n geskatte 700 perdekrag aan die bande te lewer, wat die oorspronklike 190 Cosworth traag laat lyk in vergelyking.

Om hierdie geweldige krag te hanteer, het Tucci Hot Rods die motor toegerus met 'n Bowler-Tremec TKX Carbon Edition vyfgang-handratkas, aangevul deur 'n dubbelplaatkoppelaarstel van Advanced Clutch Technology. Die agterkant het 'n Subaru STI-ewenaar met pasgemaakte asse, wat optimale werkverrigting op die pad verseker.

Met voorvering aangepas van SN95 Mustangs, kompleet met Wilwood Wuperlite-viersuierkalipers en 13-duim rotors, is hierdie restomod gereed om hoeke met gemak te oorwin. Sy oorvloed perdekrag beteken ook dat dit die potensiaal het om opwindende dryf te veroorsaak, wat sy agterbande op die rand van ontploffing laat.

Hoed af vir Tucci Hot Rods vir die skep van een van die mees formidabele Duitse restomods wat jare lank in die VSA gesien is. Hierdie pasgemaakte Mercedes 190E is 'n bewys van hul vaardigheid, verskuif die grense van wat moontlik is en blaas nuwe lewe in 'n klassieke voertuig.