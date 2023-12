Rangers-verdediging wag op K'Andre Miller se terugkeer

Opsomming: Die New York Rangers maak staat op verdediger Adam Fox om sy spel te verbeter in die afwesigheid van K'Andre Miller. Ná ’n afwesigheid van 10 wedstryde het Fox op 29 November teruggekeer na die ys en sy beste vertoning nóg in die onlangse wedstryd teen die Toronto Maple Leafs behaal. Saam met Ryan Lindgren het Fox sy wedstryd teen die Maple Leafs se toplyn oorheers. Ondanks die Rangers se onlangse agteruitgang bied Fox se sterk spel hoop vir die span se sukkelende verdediging.

Die Rangers het te doen gehad met 'n toestand van vloed op die verdedigende kant vanweë Miller se onsekere status en die span se onlangse agteruitgang. Fox se terugkeer na vorm kon nie op 'n beter tyd kom nie. Die Rangers het hom nodig om die speler te wees wat hy verlede seisoen was toe hy die Norris-trofee gewen het en konsekwent een van die beste verdedigers in die liga was.

In Dinsdag se wedstryd teen die Maple Leafs het die Fox-Lindgren-paar 'n verbysterende voorsprong in skootpogings, skote, doelkanse en hoë gevaarkanse gehad. Hulle was oorheersend in hul wedstryd en het die Maple Leafs se punteleergeleenthede beperk. Hoofafrigter Peter Laviolette het Fox geprys vir sy aanvallende instinkte en elite-vermoë om toneelstukke te maak.

Terwyl die Jones-Schneider-duo soms gesukkel het, glo Laviolette dat hulle slagoffers van ongeluk was. Ten spyte van ordentlike perifere getalle, was die paar op die ys vir meer doele teen as vir. Laviolette sien potensiaal in die jong verdedigers en glo hulle kan hul doelwitverskil verbeter.

Die Rangers sal moet wag vir Miller se terugkeer om hul verdediging te verstewig. Intussen sal hulle op Fox en Lindgren staatmaak om die verdediging te anker en stabiliteit te verskaf. As Fox kan aanhou om op 'n hoë vlak te presteer, sal dit die span grootliks baat as hulle probeer om hul seisoen om te draai. Die Rangers het hul verdediging nodig om op te tree, en Fox se onlangse vertoning wys dat hy opgewasse is vir die taak.