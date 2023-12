Tydelike sluitings van opritte tussen Southern State Parkway en Meadowbrook State Parkway

Die New York State Department of Transportation het die tydelike sluiting van sekere opritte tussen die Southern State Parkway en die Meadowbrook State Parkway in Hempstead aangekondig. Die sluitings is geskeduleer om op Donderdag 7 Desember van 10:5 tot XNUMX:XNUMX plaas te vind, indien die weer dit toelaat. Hierdie sluiting is nodig om instandhouding van die hoofweg te vergemaklik.

Gedurende die sluitingstye sal bestuurders wat tipies afrit 22N vanaf die ooswaartse Southern State Parkway na die noordwaartse Meadowbrook State Parkway gebruik, ompad word om eerder afrit 24N te gebruik. Net so moet diegene wat toegang tot die ooswaartse Southern Parkway vanaf die suidwaartse Meadowbrook State Parkway moet verkry, afrit M7E as 'n alternatief gebruik.

Dit is belangrik dat bestuurders bewus moet wees dat boetes vir spoed in werksones verdubbel word. Daarom is dit noodsaaklik om versigtig te wees en by spoedbeperkings te hou wanneer jy deur hierdie gebied reis.

In die algemeen is die sluiting van hierdie opritte 'n tydelike ongerief, maar een wat nodig is om die deurlopende instandhouding en veiligheid van die hoofweë te verseker. Die New York State Department of Transportation is daartoe verbind om motoriste op hoogte te hou van enige opdaterings of veranderinge gedurende hierdie tydperk.

Neem asseblief kennis dat hierdie sluitingstye onderhewig is aan verandering na gelang van weerstoestande. Dit is raadsaam om op hoogte te bly van enige aankondigings of kennisgewings rakende die sluitings.