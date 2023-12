Raising Cane's maak 'n tweede plek in Pittsburgh-omgewing oop, trek groot skares

Ywerige aanhangers van Raising Cane's het ure lank buite die nuutgeopende restaurant op Roete 30 in Noord-Versailles tougestaan, wat die tweede ligging van die gewilde hoendervingerketting in die Pittsburgh-omgewing merk. Die opgewondenheid was tasbaar terwyl klante gewag het vir 'n kans om die restaurant se bekende hoendervingers te smul.

Om die groot opening te vier, het die maatskappy 'n tombola gereël waar kliënte die geleentheid gehad het om gratis Cane's etes vir 'n jaar te wen. Onder die gelukkige wenners was Joseph Russell, 'n North Side-inwoner wat sy liefde vir Raising Cane se hoender en sy afwagting vir hul aankoms in die area uitgespreek het.

“Ons bedien hoendervinger-etes. Dit is die enigste ding wat op ons spyskaart is,” verduidelik Justin Pesicek, arealeier van restaurante by Raising Cane's. “Ons doen hoendervingermaaltye beter as enigiemand anders. Ons het 'n kenmerkende Raising Cane se sous wat ons van nuuts af maak. Dis ’n geheime resep wat die bestuurders elke dag vars maak.”

Hierdie ligging in Noord-Versailles is die agtste Raising Cane's in Pennsylvania en die 759ste in die hele land. Na die sukses van die eerste plaaslike tak in Oakland vroeër vanjaar, het die maatskappy planne om nog twee liggings in 2024 te open: een in South Fayette en nog een in Pleasant Hills. Bouwerk is reeds aan die gang vir hierdie opkomende restaurante, en gretige klante kan daarna uitsien om binnekort die watertand-geure van Raising Cane's in hierdie nuwe gebiede te ervaar.

Terwyl Raising Cane's voortgaan om sy teenwoordigheid in Pittsburgh uit te brei, is dit duidelik dat die vraag na hul heerlike hoendervingers en kenmerkende sous hoog bly. Die handelsmerk se verbintenis om 'n eenvoudige dog onweerstaanbare spyskaart aan te bied, is ongetwyfeld 'n wenformule wat kliënte laat terugkom vir meer.