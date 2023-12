Erge weer wat New Jersey hierdie naweek sal beïnvloed

’n Sterk kouefront nader New Jersey, en die streek gaan hierdie naweek strawwe weerstoestande ervaar. Swaar reën en sterk winde sal na verwagting die Garden State tref, met die ergste weer wat Sondagaand voorgekom het en deur die Maandagoggend-spitstyd sal voortduur. Hierdie toestande kan lei tot oorstromings, kragonderbrekings en selfs sneeuval in sekere gebiede.

Die voorspelling vir Sondagoggend toon 'n stil begin van die dag, met ligte mis, dik wolke en 'n warm briesie. Tussen 10:1 en XNUMX:XNUMX sal reën egter deur New Jersey versprei, wat verspreid begin, maar moontlik swaar word in sommige gebiede. Deur die middag sal die weer vererger, met reën wat bestendiger en meer wydverspreid sal word. Soos die grond versadig raak, is daar 'n toenemende kommer vir dam en oorstromings, veral in gebiede waar die stormdreine oorweldig kan word.

Die swaarste van die storm sal na verwagting tussen sononder en middernag Sondagaand voorkom. Gedurende hierdie tyd word swaar, windgedrewe reën verwag, wat verdere impakte veroorsaak. Die reën sal na middernag voortduur, en die temperature sal aansienlik daal soos die koue front inbeweeg. Teen Maandagoggend kan reën met sneeu meng of oorgaan, veral in die noordelike en westelike gebiede van die staat.

New Jersey berei voor vir die potensiële impak van hierdie erge weergebeurtenis. Flitsvloede is 'n groot bekommernis, met reënvaltotale wat na verwagting gemiddeld ongeveer 2 duim oor die staat sal wees, hoewel sommige gebiede tot 3 duim kan sien. Hierdie storm bring ook sterk winde, met rukwinde tot 50 mph langs die kus, wat kan lei tot moeilike bestuur en sporadiese kragonderbrekings.

Soos die storm deurbeweeg, sal temperature skerp daal, met hoogtepunte wat slegs die laer tot middel 40's vir die hele week bereik. Daar is 'n moontlikheid van 'n oorgang na 'n wintermengsel of sneeu vroeg Maandagoggend, veral in die noordelike en westelike dele van die staat.

Inwoners van New Jersey word aangeraai om op hoogte te bly van die veranderende weerstoestande en om die nodige voorsorgmaatreëls te tref om hul veiligheid tydens hierdie gure weergebeurtenis te verseker.