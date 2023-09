Ontwerp van SMART Boxes om geraasinterferensie by radioteleskoopterreine te minimaliseer

'n Multidissiplinêre span kundiges het 'n innoverende oplossing ontwikkel om geraasinterferensie by radioteleskoopterreine tot die minimum te beperk. Radioteleskope maak staat op die optel van dowwe radioseine van verre kosmiese bronne, en enige soort geraas kan hierdie seine ontwrig of verwring, wat astronomiese studies belemmer. Dit is dus van kardinale belang om 'n stil omgewing by die teleskoopterrein te handhaaf.

Om hierdie probleem aan te spreek, het die span gevorderde "SMART boxes" ontwerp om die Square Kilometer Array Low Frequency (SKA-Low) teleskoop in Wes-Australië aan te dryf. Hierdie SMART-bokse is toegerus om geraas wat veroorsaak word deur elektroniese toerusting soos Wi-Fi, selfone, teleskoopmasjiene en ander toerusting in en om die radiofasiliteit uit te skakel.

Met 24 prototipe SMART-bokse wat gereed is vir installasie by die SKA-terrein, beoog die kundiges om 'n geraasvrye omgewing te skep wat bevorderlik is vir die uitvoer van akkurate astronomiese waarnemings. Deur 'n skoon kragtoevoer aan die teleskoop te verskaf, blokkeer hierdie SMART-bokse effektief enige potensiële geraasinterferensie wat die opsporing van dowwe radioseine kan belemmer.

Die SMART-bokse is noukeurig ontwerp om te verseker dat hulle so stil as moontlik is en enige elektriese of meganiese geraas vermy. Dit is noodsaaklik om die sensitiwiteit van die radioteleskoop te handhaaf en presiese data-insameling moontlik te maak.

Die sukses van hierdie inisiatief sal die weg baan vir verbeterde astronomiese studies deur die impak van eksterne geraasbronne by radioteleskoopterreine tot die minimum te beperk. Deur kundigheid uit verskeie dissiplines te kombineer, het die span die belangrikheid van samewerking ten toon gestel om innoverende oplossings vir wetenskaplike uitdagings te vind.

Hierdie ontwikkeling beklemtoon die voortdurende pogings om die grense van sterrekunde te verskuif en ons begrip van die heelal te verbeter. Met die installering van die SMART-bokse sal die SKA-Low-teleskoop in Wes-Australië goed toegerus wees om baanbrekende ontdekkings op die gebied van radio-astronomie te lewer.

Definisies:

– Radioteleskope: Instrumente wat gebruik word om radiogolwe wat deur hemelse voorwerpe uitgestraal word op te spoor en te bestudeer.

– Geraasinterferensie: Ongewenste seine of steurings wat die ontvangs van gewenste radioseine ontwrig.

– SMART Boxes: Gevorderde elektriese kragstelsels wat ontwerp is om geraasinterferensie by radioteleskoopterreine te minimaliseer.

