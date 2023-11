Nuwe navorsing het ten doel om velkankerbehandeling te revolusioneer deur gebruik te maak van kwantumtegnologie

Navorsers aan die Universiteit van Sydney Nano Institute het 'n kontrak deur die nie-winsgewende organisasie Wellcome Leap ontvang om kwantumtegnologie te ontwikkel vir gebruik in die biologiese en gesondheidsektore. Die multimiljoen-dollar-program, genaamd Quantum for Bio (Q4Bio), het ten doel om toepassings in menslike gesondheid te identifiseer en te demonstreer wat sal baat by die opkoms van kwantumrekenaars in die volgende paar jaar.

Die span by die Universiteit van Sydney sal daarop fokus om kwantumtegnologie te gebruik om nuwe molekules te ontwikkel vir die behandeling van velkanker en die verbetering van sonskerms. Konvensionele rekenaars sukkel tans om die kwantumchemiese dinamika in molekules akkuraat te voorspel, wat 'n beduidende knelpunt in geneesmiddelontwikkeling is. Deur baanbrekerswerk vir nuwe kwantumoplossings en die ontwikkeling van algoritmes vir akkurate kwantumsimulasies, hoop die span om die modellering van fotoaktiewe chemiese reaksies aansienlik te verbeter.

Hierdie reaksies vind plaas teen so vinnige spoed dat hulle nie intyds waargeneem kan word nie, wat dit moeilik maak om hul meganismes te verstaan ​​en te bestudeer. Deur analoog kwantumsimulasies te gebruik, kan wetenskaplikes hierdie prosesse met 'n faktor van 100 miljard keer vertraag om dit akkuraat waar te neem en te ontleed. Die span het onlangs navorsing gepubliseer wat hierdie merkwaardige verlangsaming in 'n kwantumsimulasie demonstreer.

Die multidissiplinêre span, gelei deur dr. Tingrei Tan, medeprofessor Ivan Kassal en professor Pablo Fernandez Peñas, poog om kundigheid in kwantumtegnologie, chemie en mediese navorsing bymekaar te bring om hierdie komplekse uitdagings aan te pak. Hul navorsing kan lei tot 'n heel nuwe benadering tot die verstaan ​​en behandeling van siektes, sowel as die ontwerp van innoverende molekules vir mediese toepassings.

Kwantumtegnologie is nog in sy vroeë stadiums, maar dit hou die belofte in om verskeie velde te revolusioneer, insluitend dwelmontwerp, materiaalwetenskap en kriptografie. Die Universiteit van Sydney, met sy omvattende en wêreldklas navorsingsvermoëns, is 'n ideale instelling om hierdie navorsing uit te voer.

Vrae:

V: Wat is Quantum for Bio (Q4Bio)?

A: Q4Bio is 'n program wat daarop gemik is om kwantumtegnologietoepassings in menslike gesondheid te identifiseer, te ontwikkel en te demonstreer.

V: Wat is die hooffokus van die Universiteit van Sydney se navorsing in Q4Bio?

A: Die navorsingspan is gefokus op die gebruik van kwantumtegnologie om nuwe molekules te ontwikkel vir die behandeling van velkanker en die verbetering van sonskerms.

V: Waarom is kwantumtegnologie belangrik in geneesmiddelontwikkeling?

A: Kwantumtegnologie kan kwantumchemiese dinamika in molekules akkuraat voorspel, wat 'n kritieke komponent in geneesmiddelontwikkeling is waarmee konvensionele rekenaars sukkel.

V: Wat is analoog kwantumsimulasies?

A: Analoge kwantumsimulasies laat wetenskaplikes toe om prosesse met 'n faktor van 100 miljard keer te vertraag om reaksies wat te vinnig gebeur om intyds waargeneem te word, waar te neem en te bestudeer.

V: Hoe kan hierdie navorsing die veld van medisyne beïnvloed?

A: Die navorsing kan lei tot nuwe benaderings in die begrip en behandeling van siektes, sowel as die ontwerp van innoverende molekules vir mediese toepassings.

V: Waarom is die Universiteit van Sydney goed geskik vir hierdie navorsing?

A: Die Universiteit van Sydney het een van die wydste en diepste kwantumtegnologieprogramme wêreldwyd, met wêreldklas kundiges in kwantumteorie, hardeware en sagteware-ontwikkeling.