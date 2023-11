Qualcomm se nuwe Snapdragon-verwerkers omhels innovasie en uitdagings

By

Qualcomm het sy nuutste mobiele verwerkers, die Snapdragon 8 Gen 3 en Snapdragon 7 Gen 3, bekendgestel, wat opwindende vooruitgang na vore bring saam met gebiede waar verdere verbeterings nodig is. Xiaomi se Xiaomi 14 Pro vertoon die Snapdragon 8 Gen 3, wat noemenswaardige prestasieverbeterings maar 'n hoër kragverbruik lewer. Aan die ander kant toon die Snapdragon 7 Gen 3-skyfiestel slegs beskeie prestasies in vergelyking met sy voorgangers.

Die Snapdragon 8 Gen 3 SoC staan ​​uit met 'n gesofistikeerde konfigurasie wat een prima kern, vyf prestasiekerne en twee doeltreffendheidskerne insluit. Terwyl die kragverbruik per watt met 28 persent toegeneem het in vergelyking met die vorige Snapdragon 8 Gen 2 Plus-model, het die doeltreffendheid met 11 persent afgeneem. Qualcomm is egter optimisties oor toekomstige verbeterings, aangesien dit uitsien na sy Snapdragon X Elite-platform met skootrekenaar-graadskyfies en die innoverende Oryon-kerne.

Daarteenoor bied die Snapdragon 7 Gen 3-skyfiestel verbeterings in KI-werkverrigtingdoeltreffendheid, wat verbeterde mobiele spelervarings belowe deur beter KI-vermoëns en doeltreffende kragbenutting oor take heen. Die pakket spog ook met voortreflike kamerafunksionaliteite en die nuutste verbindingsfunksies, insluitend gevorderde Wi-Fi- en Bluetooth-opdaterings. Handelsmerke soos HONOR en vivo sal na verwagting later hierdie maand toestelle vrystel wat deur hierdie verwerker aangedryf word.

Alhoewel die Snapdragon 7 Gen 3 effense verbeterings toon teenoor die ouer Snapdragon 7 Gen 1 op Geekbench, is daar ruimte vir die optimalisering van sagteware om werkverrigting verder te verbeter. Die Honor 100, toegerus met die nuwe skyfiestel, het byvoorbeeld 'n enkelkerntelling van 1,139 3,375 en 'n multikerntelling van 90 1,119 behaal. Hierdie tellings is net effens beter as dié van sy voorganger, die Honor 3,261, wat XNUMX XNUMX vir die enkelkerntoets en XNUMX XNUMX vir die multikerntoets behaal het.

As ons vorentoe kyk, bly Qualcomm positief oor sy volgende generasie-skyfiestelle, veral met die potensiaal van die Snapdragon X Elite-platform se Oryon-kerns, wat nuwe maatstawwe vir werkverrigting en doeltreffendheid in toekomstige toestelle kan vestig. Soos tegnologie ontwikkel, gaan Qualcomm voort om grense te verskuif, wat die verhoog vir innovasie in die mobiele verwerkingsbedryf stel.

FAQ

1. Wat is die sleutelkenmerke van die Snapdragon 8 Gen 3 en Snapdragon 7 Gen 3 verwerkers?

Die Snapdragon 8 Gen 3-verwerker spog met 'n konfigurasie van een prima kern, vyf werkverrigtingkerne en twee doeltreffendheidskerns. Die Snapdragon 7 Gen 3-verwerker fokus op KI-werkverrigtingdoeltreffendheid, en beloof verbeterde spelervarings en gevorderde verbindingsfunksies.

2. Is daar enige kommer oor die Snapdragon 8 Gen 3-verwerker?

Terwyl die Snapdragon 8 Gen 3-verwerker aansienlike prestasieverbeterings bied, is daar 'n merkbare toename in kragverbruik in vergelyking met sy voorganger, die Snapdragon 8 Gen 2 Plus-model. Qualcomm werk egter aktief aan toekomstige verbeterings met sy Snapdragon X Elite-platform.

3. Hoe vergelyk die Snapdragon 7 Gen 3-skyfiestel met sy voorgangers?

Die Snapdragon 7 Gen 3-skyfiestel toon slegs geringe verbeterings teenoor die ouer Snapdragon 7 Gen 1-skyfiestel wat werkverrigting betref. Sagteware-optimering kan 'n sleutelfaktor wees om sy vermoëns verder te verbeter.

4. Watter handelsmerke sal na verwagting toestelle vrystel wat deur die Snapdragon 7 Gen 3-skyfiestel aangedryf word?

Daar word verwag dat handelsmerke soos HONOR en vivo later hierdie maand toestelle met die Snapdragon 7 Gen 3-skyfiestel sal bekendstel, wat verbeterde KI-vermoëns, verbeterde spelervarings en gevorderde verbindingsfunksies bied.