Nuwe multiplekse geopen deur PVR INOX in Mumbai en Bhubaneswar

PVR Inox, een van Indië se voorste multiplekskettings, het onlangs twee nuwe multiplekse in Mumbai en Bhubaneswar geopen. Die maatskappy se aandeelprys het 'n styging van 1 persent in vroeë handel gehad ná die aankondiging.

Die nuwe multipleks by Jio World Centre in Mumbai spog met die nuutste tegnologie, insluitend 'n 4K-laserprojeksiestelsel, Dolby Atmos Surround Sound en Next-Gen 3D-skerms. Intussen beskik die multipleks by Utkal Kanika Galleria Mall in Bhubaneswar oor moderne teateroplossings, insluitend 4K-laserprojeksie, Dolby 7.1 meeslepende klank en Next-Gen 3D-skerms.

Met hierdie nuwe toevoegings het PVR Inox sy teenwoordigheid in Wes-Indië uitgebrei, wat nou 345 skerms in 76 eiendomme bedryf, sowel as in Oos-Indië met 138 skerms in 36 eiendomme.

Hierdie jongste bekendstelling het ook PVR Inox se posisie as die grootste multipleksnetwerk in Indië en Sri Lanka versterk, met 'n totaal van 1,711 359 skerms oor 114 eiendomme in XNUMX stede.

Die nuut oopgemaakte Maison INOX-multipleks by Jio World Centre bied 'n meeslepende fliekkyk-ervaring vir tot 790 gehore, insluitend 2 Insignia-skerms, 1 IMAX-skerm en 3 gewone skerms. Aan die ander kant is die 4-skerm-multipleks in Bhubaneswar, met 'n sitplekkapasiteit van 682 gehore, die eerste in die stad wat alle 4K-laserskerms bevat.

"Ons is trots om 10 skerms in twee verskillende streke van ons land oop te maak met hul unieke stel gehore," het Ajay Bijli, besturende direkteur van PVR INOX Beperk, gesê. “PVR Inox streef daarna om rolprentteaters as sosiale ruimtes en ideale vermaaklikheidsbestemmings buite die huis te ontwikkel om te voldoen aan die groeiende aspirasies van verbruikers met hul unieke fliek-voorkeure.”

PVR INOX gaan voort om sy omvang uit te brei en bied 'n uitsonderlike fliekkykervaring aan gehore regoor Indië en Sri Lanka.

Algemene vrae (FAQ)

1. Hoeveel skerms werk PVR INOX tans?

PVR INOX bedryf tans die grootste multipleksnetwerk in Indië en Sri Lanka, met 1,711 359 skerms oor 114 eiendomme in XNUMX stede.

2. Waar is die nuwe multiplekse geleë?

Die nuwe multiplekse wat deur PVR INOX geopen is, is geleë in Jio World Centre, Mumbai, en Utkal Kanika Galleria Mall, Bhubaneswar.

3. Watter tegnologie word in die nuwe multiplekse gebruik?

Die multipleks by Jio World Centre in Mumbai is toegerus met 'n 4K-laserprojeksiestelsel, Dolby Atmos Surround Sound en Next-Gen 3D-skerms. Die multipleks by Utkal Kanika Galleria Mall in Bhubaneswar beskik oor 4K-laserprojeksie, Dolby 7.1 meeslepende klank en Next-Gen 3D-skerms.

4. Wat is die sitplekkapasiteit van die nuwe multiplekse?

Die Maison INOX-multipleks by Jio World Centre kan tot 790 gehore akkommodeer, insluitend 2 Insignia-skerms, 1 IMAX-skerm en 3 gewone skerms. Die multiplek by Utkal Kanika Galleria Mall in Bhubaneswar het 'n sitplek van 682 gehore.

5. Hoe beplan PVR INOX om die fliek-ervaring te verbeter?

PVR INOX het ten doel om rolprentteaters te ontwikkel as sosiale ruimtes en ideale vermaaklikheidsbestemmings buite die huis, wat 'n meeslepende en ervaringsvolle fliekkyk-ervaring bied wat voldoen aan die veranderende voorkeure van fliekgangers.